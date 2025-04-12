ФОТО. За Шахтер дебютировал молодой голкипер Кирилл Фесюн

В матче 24-го тура Украинской Премьер-лиги в стартовом составе «Шахтера» впервые вышел вратарь Кирилл Фесюн. Донецкая команда разгромила ЛНЗ из Черкасс (4:1).

Для 22-летнего украинца это дебют за первую команду горняков. Он перешел в состав горняков из «Колоса» летом 2023 года, тогда «Шахтер» заплатил за голкипера 2,7 млн евро.

Основной голкипер команды Дмитрий Ризнык пропустил встречу из-за травмы. 26-летний вратарь выбыл ориентировочно на две недели. Это первый матч текущего чемпионата Украины, который Ризнык провел вне поля, он защищал ворота во всех 22 предыдущих поединках.