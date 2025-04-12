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Украина. Премьер лига
12 апреля 2025, 04:59 | Обновлено 12 апреля 2025, 05:09
123
0

ФОТО. За Шахтер дебютировал молодой голкипер Кирилл Фесюн

Донецкая команда в матче 24-го тура УПЛ разгромила черкасский ЛНЗ

12 апреля 2025, 04:59 | Обновлено 12 апреля 2025, 05:09
123
0
ФОТО. За Шахтер дебютировал молодой голкипер Кирилл Фесюн
ФК Шахтер. Кирилл Фесюн

В матче 24-го тура Украинской Премьер-лиги в стартовом составе «Шахтера» впервые вышел вратарь Кирилл Фесюн. Донецкая команда разгромила ЛНЗ из Черкасс (4:1).

Для 22-летнего украинца это дебют за первую команду горняков. Он перешел в состав горняков из «Колоса» летом 2023 года, тогда «Шахтер» заплатил за голкипера 2,7 млн евро.

Основной голкипер команды Дмитрий Ризнык пропустил встречу из-за травмы. 26-летний вратарь выбыл ориентировочно на две недели. Это первый матч текущего чемпионата Украины, который Ризнык провел вне поля, он защищал ворота во всех 22 предыдущих поединках.

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чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига ЛНЗ Черкассы ЛНЗ - Шахтер дебют Кирилл Фесюн фото
Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
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