Еврокубки под угрозой. Реал Сосьедад уступил Мальорке

12 апреля в Испании были сыграны матчи 31-го тура Ла Лиги.

«Реал Сосьедад» дома принимал «Мальорку». Хозяева поля превосходили соперника во всем, кроме реализации моментов.

Гости в первом тайме открыли счет усилиями Кайла Ларина. Во второй половине Серхи Дардер удвоил преимущество «Мальорки».

«Реал Сосьедад» находится на 9-й строчке и рискует остаться без еврокубков в следующем сезоне.

«Эспаньол» на выезде победил «Сельту» со счетом 2:0. Дублем отметился Роберто Фернандес.

«Хетафе» в меньшинстве уступил «Лас-Пальмасу» со счетом 1:3.

Ла Лига. 31-й тур. 12 апреля

Реал Сосьедад – Мальорка – 0:2

Голы: Ларин, 20, Дардер, 47

Сельта – Эспаньол – 0:2

Голы: Фернандес, 28, 63

Хетафе – Лас-Пальмас – 1:3

Голы: Альдерете, 19, - Силва, 53, 74, Макберни, 61

Удаления: Рико, 33