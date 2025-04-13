Еврокубки под угрозой. Реал Сосьедад уступил Мальорке
В Испании была сыграна часть 31-го тура Ла Лиги
12 апреля в Испании были сыграны матчи 31-го тура Ла Лиги.
«Реал Сосьедад» дома принимал «Мальорку». Хозяева поля превосходили соперника во всем, кроме реализации моментов.
Гости в первом тайме открыли счет усилиями Кайла Ларина. Во второй половине Серхи Дардер удвоил преимущество «Мальорки».
«Реал Сосьедад» находится на 9-й строчке и рискует остаться без еврокубков в следующем сезоне.
«Эспаньол» на выезде победил «Сельту» со счетом 2:0. Дублем отметился Роберто Фернандес.
«Хетафе» в меньшинстве уступил «Лас-Пальмасу» со счетом 1:3.
Ла Лига. 31-й тур. 12 апреля
Реал Сосьедад – Мальорка – 0:2
Голы: Ларин, 20, Дардер, 47
Сельта – Эспаньол – 0:2
Голы: Фернандес, 28, 63
Хетафе – Лас-Пальмас – 1:3
Голы: Альдерете, 19, - Силва, 53, 74, Макберни, 61
Удаления: Рико, 33
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