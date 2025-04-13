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Испания
13 апреля 2025, 04:15 | Обновлено 13 апреля 2025, 04:21
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0

Еврокубки под угрозой. Реал Сосьедад уступил Мальорке

В Испании была сыграна часть 31-го тура Ла Лиги

13 апреля 2025, 04:15 | Обновлено 13 апреля 2025, 04:21
60
0
Еврокубки под угрозой. Реал Сосьедад уступил Мальорке
Getty Images/Global Images Ukraine

12 апреля в Испании были сыграны матчи 31-го тура Ла Лиги.

«Реал Сосьедад» дома принимал «Мальорку». Хозяева поля превосходили соперника во всем, кроме реализации моментов.

Гости в первом тайме открыли счет усилиями Кайла Ларина. Во второй половине Серхи Дардер удвоил преимущество «Мальорки».

«Реал Сосьедад» находится на 9-й строчке и рискует остаться без еврокубков в следующем сезоне.

«Эспаньол» на выезде победил «Сельту» со счетом 2:0. Дублем отметился Роберто Фернандес.

«Хетафе» в меньшинстве уступил «Лас-Пальмасу» со счетом 1:3.

Ла Лига. 31-й тур. 12 апреля

Реал Сосьедад – Мальорка – 0:2

Голы: Ларин, 20, Дардер, 47

Сельта – Эспаньол – 0:2

Голы: Фернандес, 28, 63

Хетафе – Лас-Пальмас – 1:3

Голы: Альдерете, 19, - Силва, 53, 74, Макберни, 61

Удаления: Рико, 33

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Ла Лига видео голов и обзор Реал Сосьедад Мальорка Сельта Эспаньол Хетафе Лас-Пальмас чемпионат Испании по футболу
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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