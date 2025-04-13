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Ноттингем Форест
12.04.2025 17:00 – FT 0 : 1
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Англия
13 апреля 2025, 01:31 | Обновлено 13 апреля 2025, 01:59
36
0

Ноттингем – Эвертон – 0:1. Победа на последних минутах. Видео гола

Виталий Миколенко сыграл в матче все 90 минут

13 апреля 2025, 01:31 | Обновлено 13 апреля 2025, 01:59
36
0
Ноттингем – Эвертон – 0:1. Победа на последних минутах. Видео гола
Getty Images/Global Images Ukraine

12 апреля в матче 32-го тура АПЛ встречались «Ноттингем Форест» и «Эвертон».

Команды показали довольно равный футбол. С каждой атакой любая из них могла забить гол.

В итоге сумели отличиться в этом матче только гости - и то на последней минуте. Воспользовавшись ошибкой Мурило в центре поля, «ириски» организовали контратаку. В итоге мяч оказался у Абдулая Дукуре, который одержал победу для своей команды.

Украинский защитник Виталий Миколенко отыграл за «Эвертон» всю игру.

Чемпионат Англии. 32-й тур

Ноттингем Форест – Эвертон 0:1

Гол: Дукуре, 90+4

Видео гола и обзор матча

События матча

90’ +4
ГОЛ ! Мяч забил Абдулай Дукуре (Эвертон).
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Абдулайе Дукуре Эвертон Ноттингем Форест Виталий Миколенко видео голов и обзор
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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