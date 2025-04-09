В субботу, 12 апреля, состоится матч 32-го тура АПЛ «Ноттингем Форест» – «Эвертон». Встреча пройдёт на стадионе «Сити Граунд» в Ноттингеме.

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Ноттингем Форест

«Ноттингем Форест» в предыдущем туре прервал свою победную серию. После побед над «Манчестер Сити» (1:0), «Ипсвич Таун» (4:2) и «Манчестер Юнайтед» (1:0), команда на выезде поиграла «Астон Вилле» (1:2). «Ноттингем Форест» набрал 57 очков и неожиданно для многих идет в турнирной таблице АПЛ на третьем месте. С большой долей вероятности «Ноттингем Форест» сможет удержаться в зоне Лиги чемпионов и сыграет в турнире в следующем сезоне.

Эвертон

«Эвертон» уже довольно давно не побеждал в матчах АПЛ. После ничьих с «Бренфордом» (1:1), «Вулверхэмптоном» (1:1) и «Вест Хэмом» (1:1), команда проиграла «Ливерпулю» (0:1). А в матче предыдущего тура «Эвертон» снова сыграл вничью 1:1, на этот раз с «Арсеналом». В целом, из 31 матча «Эвертон» закончил вничью 14 поединков, что делает команду самой миролюбивой среди всех клубов АПЛ. В гостях «Эвертон» забил всего 11 мячей. Это худший показатель среди всех команд АПЛ. Даже «Саутгемптон», который уже точно вылетит в Чемпионшип, забил на чужом поле на один мяч больше.

Личные встречи

В матче первого круга «Ноттингем Форест» одержал победу со счетом 2:0. До этого поединка были две победы «Эвертона» и две ничьи.

«Ноттингем Форест» – «Эвертон»: ключевая статистика и тренды

В домашних матчах АПЛ «Ноттингем Форест» забивает в среднем по 1,6 гола за игру. Средняя результативность «Эвертона» в гостях составляет 0,73 гола за матч.

Возможные составы

«Ноттингем Форест»: Селс, Морато, Мурило, Миленкович, Гиббс-Уайт, Уильямс, Домингес, Андерсон, Йейтс, Эланга, Хадсон-Одои.

«Эвертон»: Пикфорд, Паттерсон, О'Брайен, Брентвейт, Тарковски, Айрогбунам, Гуе, Дукуре, Ндиае, Гаррисон, Бетункал.

Прогноз

Учитывая последние результаты, возможен вариант, что забьют обе команды. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 2,0.