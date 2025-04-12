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Первая лига
Кремень
13.04.2025 11:00 - : -
Минай
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Украина. Первая лига
12 апреля 2025, 23:56 | Обновлено 12 апреля 2025, 23:58
27
0

Кремень – Минай. Прогноз и анонс на матч Первой лиги Украины

Матч начнется 13 апреля в 11:00 по Киеву

12 апреля 2025, 23:56 | Обновлено 12 апреля 2025, 23:58
27
0
Кремень – Минай. Прогноз и анонс на матч Первой лиги Украины
Официальный сайт «Миная»

В воскресенье, 13 апреля состоится матч 3-го раунда группы выбывания Первой лиги Украины между «Кременем» и «Минаем». Игра начнется в 11:00 по киевскому времени.

Кремень

Команда проводит очень плохой сезон. Сейчас коллектив идет на последнем месте в чемпионате, имея всего 9 очков на счету. Единственная победа в игре (потому что был технический выигрыш в матче с «Мариуполем») состоялась против «Диназа» в сентябре 2024 года. Еще 3 поединка клуба завершились вничью, остальные 13 – поражениями.

Кубок Украины команда покинула еще в 1/64 после поражения полупрофессиональной «Олимпии».

Минай

Чуть лучше дела у закарпатского клуба. После 16 сыгранных поединков команда набрала 20 очков и сейчас находится на 3-й позиции в группе выбывания. Прошлогодний участник УПЛ имеет очень нестабильную форму, однако не является претендентом на вылет из Первой лиги.

В 1/16 коллектив уступил сумской «Виктории».

Личные встречи

Команды противостояли друг другу трижды в истории. Однажды в матче финального этапа Второй лиги тогда право на повышение одержал «Кремень» благодаря победе 1:0. Еще дважды клубы встречались в сезоне Первой лиги 2019/20 и одержали по 1 победе.

Интересные факты

  • «Кремень» имеет самую плохую оборону в лиге – 36 пропущенных голов за 18 матчей.
  • В первых двух турах весеннего круга чемпионата «Кремень» не завоевал ни одного очка, а «Минай» порадовал фанатов победой и ничьей.
  • «Кремень» не одерживал никакой домашней победы, начиная с мая 2024 года. Тогда команда смогла одолеть Хуст. В общей сложности клуб не побеждает в течение 11 матчей.

Возможные стартовые составы

Кремень: Дмитроченко – Боровский, Бондарь, Сидоренко, Тилоха – Жданович – Молько, Савицкий, Покас, Прокопчук – Стецюк

Минай: Росул – Малакий, Гаврилюк, Чуев, Максимец – Прихна – Рязанцев, Рашко, Дорошенко, Воробчак – Демченко

Прогноз

Учитывая ужасающую форму «Кременя» в этом сезоне, я поставлю на победу «Миная» в основное время с коэффициентом 1.6.

Прогноз Sport.ua
Кремень
13 апреля 2025 -
11:00
Минай
Победа Миная 1.6 Сделать ставку

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Минай Кремень Кременчуг Первая лига Украины прогнозы
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
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