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Украина. Премьер лига
12 апреля 2025, 23:04 | Обновлено 12 апреля 2025, 23:07
137
0

Справедливый результат? Тренер Руха – о ничейном матче с Александрией

Виталий Пономарев прокомментировал матч 24-го тура УПЛ

12 апреля 2025, 23:04 | Обновлено 12 апреля 2025, 23:07
137
0
Справедливый результат? Тренер Руха – о ничейном матче с Александрией
ФК Рух. Виталий Пономарьов

Главный тренер львовского «Руха» Виталий Пономарев высказался относительно матча 24-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором коллектив из Львова дома принимал «Александрию». Команды обменялись забитыми мячами, но победителя так и не определили – 1:1.

«Это был сложный матч против команды, которая сейчас борется за чемпионство. Мы настраивались дать бой сопернику. Первый тайм был практически без моментов, но в конце мы допустили грубую ошибку и пропустили необязательный гол. Во втором и мы хотели отыграться, и «Александрия» хотела победить, поэтому моментов стало больше. По моему мнению, это была равная игра. Доволен тем, что команда второй матч подряд набирает очки. Это очень важно для нас в психологическом плане.

Те ребята, которые вышли на замену, усилили игру. Я очень рад, что Бабукар Фаал забил свой дебютный гол. Это хороший нападающий, который очень качественно работает на поле. Конечно, физически он еще не в оптимальных кондициях, но этот гол очень важен для Бабукара в плане психологии. Я убежден, что он еще поможет нашей команде получать положительный результат.

100 матчей в УПЛ в составе «Руха» – важное достижение для Юрия Климчука и я хочу его с этим поздравить. Это первый игрок в клубе, который достиг такого. У нас молодая команда, а Юра – лидер нашего коллектива. Он очень профессионально относится к своим обязанностям и такие футболисты как Климчук важны для стратегии нашего клуба – он образец для молодых игроков, которые только начинают играть в УПЛ.

Мы не смотрим с кем играем – с «Александрией», «Карпатами» или с «Колосом». Для нас важно набирать очки в каждом матче и в каждой игре «Рух» хочет побеждать. Важно выполнить свои турнирные задачи, чтобы иметь поле для экспериментов. От нас ушло 5 футболистов, и надо, чтобы молодежь, которая их заменила, привыкла к нашим требованиям и начала приносить результат», – ответил Пономарев.

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чемпионат Украины по футболу Александрия Украинская Премьер-лига Рух Львов Рух - Александрия Виталий Пономарев
Андрей Витренко Источник: ФК Рух Львов
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