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  4. Руслан РОТАНЬ о судействе: «Поздравляю группу этих красавчиков»
Украина. Премьер лига
12 апреля 2025, 18:03 |
4127
13

Руслан РОТАНЬ о судействе: «Поздравляю группу этих красавчиков»

Тренер Александрии недоволен работой арбитров в матче с Рухом

12 апреля 2025, 18:03 |
4127
13
Руслан РОТАНЬ о судействе: «Поздравляю группу этих красавчиков»
ФК Александрия. Руслан Ротань

Наставник Александрии Руслан Ротань остался разочарован судейством в матче УПЛ против Руха (1:1).

«Тяжелый матч против физически сильного соперника. И против группы тех, кто там работает в каких-то там футболках (судьи - прим). Это была победная игра. У них один удар и гол. Не скажу, что было много моментов у нас, но было достаточно, чтобы победить. Не знаю, обсуждают ли там в студии пенальти... Меня немножко раздражает, что те, кто на VAR сидит, даже не позвали посмотреть. Хотели сделать ничью – вы сделали».

«Поздравлю группу красавчиков этих. Пусть судят честно. Соперник 8-9 раз фолит – и только тогда карточка. А нам сразу. Я очень разочарован. В первом матче с Рухом они там на 90-й минуте пять минут смотрели и нашли пенальти. А тут... Ребята в раздевалке сидят разочарованные. Если арбитр слепой, то позовите его смотреть VAR. Не портите все для болельщиков».

«Поэтому я такой злой, на эмоциях. Одним можно головы отрывать... Конечно, у нас были потери лидеров, но ребята все равно наиграли на победу. Извините, но Лях 10 фолов сегодня сделал – он получил желтую? Очень обидно, но нужно успокоиться», – сказал Ротань.

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чемпионат Украины по футболу Александрия Украинская Премьер-лига Рух Львов Рух - Александрия Руслан Ротань
Иван Зинченко Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
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Комментарии 13
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Gargantua81
синхронно начали топить Динамо и Александрию. 
поздновато Ринат Леонидович спохватился.
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+6
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wojsergivan
играет наворованное бабло ахметки чему удивляться?
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+6
easterly
Що тоді казати про судівство в матчі Динамо з кривим басейном?
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+4
DK2025
Привести примеры судейства в пользу Сашки? Их тоже немало в прошлых играх.
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+3
didora
У цьому турі все робили для того,  щоб Шахта підтягнулася до лідерів. А суддям треба бути послідовними. Якщо видалив по ділу в одному епізоді, то видаляй і в другому. Не зрозуміло для чого той VAR, якщо судді не йдуть дивитися спірний епізод. Ті судді як роботи діють строго за вказівкою. Ну не побачив щось серйозне, піди передивися і прийми правильне рішення. Значить як  по тривозі сидять у підвалі, то можна а як постоять на полі поки суддя дивиться повтор, то не можна. Якась дивина тай годі. Для чого тоді той помічник (var)???????
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+2
Burevestnik
Русік !!!
Заспокойся і прийми все як воно є !!!
Сашкам вже виділили максимум бронзу. 
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+2
sahka1981
Матч не дививився.Але після Зорі, чому Рогань мовчав??? Там судді просто прибили Зорю. Та й  ще були матчі і з ЧО, і був матч де Калюжний явно порушував правила, але гол зарахували, як і у випадку з Зорею. Чому тоді Рогань мовчав?
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0
odiniznashih
К чему тут плакать про пенальти. 
Тут как в боксе - хочешь выиграть, выигрывай нокаутом. Чтобы не зависеть от решения судей. 
А для этого надо больше забивать, чтобы не переживать за пенальти или ошибку вратаря. 
Забили бы 3 штуки и не страдали бы. 
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0
Показать Скрыть 1 ответ
u6464u
Русік вчи правила, наші красунчіки не помиляються )))
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-1
apepa
вот так ублюдок суркис работает с судьями и помогает своей динаме вскарабкацца на вершину таблицы...
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-3
Pop
Руслан, ти ж грав у Дніпрі та чудово памʼятаєш як в чемпіонаті України виграють титули та розігрують призові місця, Шахтар та Динамо усе життя так грали, разом з суддями, чукр це дно
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-6
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