Руслан РОТАНЬ о судействе: «Поздравляю группу этих красавчиков»

Наставник Александрии Руслан Ротань остался разочарован судейством в матче УПЛ против Руха (1:1).

«Тяжелый матч против физически сильного соперника. И против группы тех, кто там работает в каких-то там футболках (судьи - прим). Это была победная игра. У них один удар и гол. Не скажу, что было много моментов у нас, но было достаточно, чтобы победить. Не знаю, обсуждают ли там в студии пенальти... Меня немножко раздражает, что те, кто на VAR сидит, даже не позвали посмотреть. Хотели сделать ничью – вы сделали».

«Поздравлю группу красавчиков этих. Пусть судят честно. Соперник 8-9 раз фолит – и только тогда карточка. А нам сразу. Я очень разочарован. В первом матче с Рухом они там на 90-й минуте пять минут смотрели и нашли пенальти. А тут... Ребята в раздевалке сидят разочарованные. Если арбитр слепой, то позовите его смотреть VAR. Не портите все для болельщиков».

«Поэтому я такой злой, на эмоциях. Одним можно головы отрывать... Конечно, у нас были потери лидеров, но ребята все равно наиграли на победу. Извините, но Лях 10 фолов сегодня сделал – он получил желтую? Очень обидно, но нужно успокоиться», – сказал Ротань.