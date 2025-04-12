Руслан РОТАНЬ о судействе: «Поздравляю группу этих красавчиков»
Тренер Александрии недоволен работой арбитров в матче с Рухом
Наставник Александрии Руслан Ротань остался разочарован судейством в матче УПЛ против Руха (1:1).
«Тяжелый матч против физически сильного соперника. И против группы тех, кто там работает в каких-то там футболках (судьи - прим). Это была победная игра. У них один удар и гол. Не скажу, что было много моментов у нас, но было достаточно, чтобы победить. Не знаю, обсуждают ли там в студии пенальти... Меня немножко раздражает, что те, кто на VAR сидит, даже не позвали посмотреть. Хотели сделать ничью – вы сделали».
«Поздравлю группу красавчиков этих. Пусть судят честно. Соперник 8-9 раз фолит – и только тогда карточка. А нам сразу. Я очень разочарован. В первом матче с Рухом они там на 90-й минуте пять минут смотрели и нашли пенальти. А тут... Ребята в раздевалке сидят разочарованные. Если арбитр слепой, то позовите его смотреть VAR. Не портите все для болельщиков».
«Поэтому я такой злой, на эмоциях. Одним можно головы отрывать... Конечно, у нас были потери лидеров, но ребята все равно наиграли на победу. Извините, но Лях 10 фолов сегодня сделал – он получил желтую? Очень обидно, но нужно успокоиться», – сказал Ротань.
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Сашкам вже виділили максимум бронзу.
Тут как в боксе - хочешь выиграть, выигрывай нокаутом. Чтобы не зависеть от решения судей.
А для этого надо больше забивать, чтобы не переживать за пенальти или ошибку вратаря.
Забили бы 3 штуки и не страдали бы.