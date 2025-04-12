«Такого никто не делал раньше». Климчук – о личном рекорде в составе Руха

Юрий Климчук, игрок клуба «Рух» Львов, поделился эмоциями после ничейного поединка с «Александрией» в 24-м туре Украинской Премьер-лиги (1:1). Нападающий голом в матче не отметился, однако получил награду за 100 поединок в футболке «Руха» в УПЛ.

«Я в команде еще со времен выступлений в Первой лиге и вместе с партнерами выводил «Рух» в УПЛ. Это был большой путь развития клуба - я видел, как с фактически с нуля строилась Академия и команда делала первые шаги в элитном дивизионе. Поэтому очень рад и горжусь, что стал первым игроком «Руха», который сыграл 100 матчей за клуб в УПЛ - это для меня большое достижение. Такого никто не делал раньше, поэтому я с большой гордостью буду играть за эту эмблему на футболке и в следующих матчах и буду еще более мотивирован.

Что касается игры, то «Рух» снова пропустил необязательный гол «в раздевалку». Надо разобрать этот эпизод и сделать выводы, чтобы не повторить такую ошибку. Хорошо, что игроки не опустили голову и смогли завоевать ничью в матче с непростым соперником. Мы изучали сильные и слабые стороны «Александрии». Считаю, что если не брать во внимание пропущенный гол, то нам удалось нейтрализовать своих оппонентов.

Хочу поздравить Бабукара Фаала с дебютным голом за «Рух». Я тренируюсь с ним каждый день, вижу, на что он способен. У Бабу замечательные данные. Он талантливый и молодой нападающий, поэтому у него еще все впереди.

Далее у нас матч с «Карпатами», но для нас это такой же соперник, как и другие 14 команд в чемпионате. За победу в этом поединке будут давать те же 3 очка, которые и в других матчах. Для нас важно получать положительный результат в каждой игре. Поэтому надо будет качественно подготовиться к этому матчу и проанализировать игру соперника», – сказал Климчук.