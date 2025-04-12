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Украина. Премьер лига
12 апреля 2025, 23:45 | Обновлено 12 апреля 2025, 23:47
388
0

МИХАВКО: «Красная карточка повлияла на матч с Кривбассом»

Киевский клуб оформил победу в 24-м туре УПЛ

12 апреля 2025, 23:45 | Обновлено 12 апреля 2025, 23:47
388
0
МИХАВКО: «Красная карточка повлияла на матч с Кривбассом»
ФК Динамо Киев. Тарас Михавко

Защитник киевского «Динамо» Тарас Михавко проанализировал непростую победу над «Кривбассом» в 24-м туре Украинской Премьер-лиги. Матч дважды прерывался из-за воздушной тревоги, однако это никак не помешало киевскому клубу забрать три пункта – 2:0.

– Когда мы ехали сюда, мы знали, что будет тяжелая игра. Даже при том, что выигрывали 1:0, мы все равно знали, что во втором тайме совсем другая игра будет – они будут давить, и болельщики будут их подгонять. Мы готовились к этому и знали, что так будет.

И еще повлияла красная карточка. Конечно, неприятно, но с каждым такое бывает, такие моменты в футболе есть. Мы не расслабились, а наоборот – подбодрили друг друга, чтобы было меньше таких ошибок, и придерживаться результата.

Но получилось так, что нам еще удалось забить второй мяч. Конечно, приятно, что выиграли, поэтому очень все рады. Нет слов, одни эмоции.

– Как пытались перестроиться после удаления? Какие оперативные коррективы пытался внести Шовковский?

– После удаления Дениса у нас сразу произошла замена, вышел Кристиан – потому что, конечно, нужно было закрыть позицию центрального защитника, тем более когда в меньшинстве.

Установка была, когда уже в меньшинстве играли – можно сказать, что от обороны. Поэтому мы играли в 2 опорных и ждали своего момента на контратаках.

– Увеличилось количество моментов у ворот «Динамо». Тяжело ли было сдерживать «Кривбасс»?

– Конечно, тяжело, потому что «Кривбасс» – хорошая команда, и она, как показал прошлый сезон, выступала в еврокубках. Тем более, они играли дома, и мы знали, что это хорошая команда, и будет хороший матч. Поэтому больше не знаю, что сказать. Приятно.

– Ты сейчас в одной бутсе. Почему?

– Подвернул немножко ногу в конце матча – наступил неприятно и подвернул. Снял бутсу, чтобы нога не затекала.

– Но все в порядке?

– Да.

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Андрей Витренко Источник: УПЛ-ТВ
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