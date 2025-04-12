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Украина. Премьер лига
12 апреля 2025, 22:39 | Обновлено 12 апреля 2025, 22:44
300
1

Шапаренко провел юбилейный матч за Динамо

В рядах киевлян юбиляр дебютировал 18 ноября 2017 года

12 апреля 2025, 22:39 | Обновлено 12 апреля 2025, 22:44
300
1
Шапаренко провел юбилейный матч за Динамо
ФК Динамо. Николай Шапаренко

Поединок с «Кривбассом» (2:0) стал 200-м в динамовской карьере 26-летнего полузащитника бело-синих Николая Шапаренко. 132 встречи он отыграл за киевлян в чемпионатах Украины, 54 – в еврокубках, 11 – в Кубке Украины и 3 – в Суперкубке Украины. В динамовский «Клуб 200» Николай вошел через 7 лет 145 дней после дебюта в рядах бело-синих, который состоялся 18 ноября 2017 года в гостевом матче киевлян со «Звездой» в УПЛ (2:0).

К слову, игра с «Кривбассом» стала юбилейной и для Владимира Бражко, который провел 100-й матч в карьере. 74 раза он выходил на поле в чемпионатах Украины, 14 – в еврокубках, 9 – в рядах национальной сборной и 3 – в Кубке Украины. На клубном уровне Владимир 62 встречи отыграл за «Динамо» и 29 - за «Зарю».

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

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цифры и факты Николай Шапаренко Динамо Киев Украинская Премьер-лига
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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zwiahel zwiahel
В цьому сезоні низький рівень гри показує, краще завершив би вже зовсім грати
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