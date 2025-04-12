Лондонская измена. Экс-представитель Арсенала будет работать в Тоттенхэме
Винаи Венкатешам стал новым генеральным директором «шпор»
Участник Английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» на своем официальном сайте объявил имя нового генерального директора. На должности будет работать бывший представитель главного конкурента «шпор», лондонского «Арсенала», Винаи Венкатешам.
К своим обязанностям новоиспеченный член клуба приступит с лета.
Интересно, что в «Арсенале» Винаи провел около 14 лет. Однако покинул «канониров» Винаи Венкатешам в прошлом сезоне.
На сегодня Венкатешам является представителем наблюдательного совета Британской Олимпийской Ассоциации.
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