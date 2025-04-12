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Англия
12 апреля 2025, 16:57 | Обновлено 12 апреля 2025, 16:59
171
0

Лондонская измена. Экс-представитель Арсенала будет работать в Тоттенхэме

Винаи Венкатешам стал новым генеральным директором «шпор»

12 апреля 2025, 16:57 | Обновлено 12 апреля 2025, 16:59
171
0
Лондонская измена. Экс-представитель Арсенала будет работать в Тоттенхэме
Getty Images/Global Images Ukraine. Винаи Венкатешам

Участник Английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» на своем официальном сайте объявил имя нового генерального директора. На должности будет работать бывший представитель главного конкурента «шпор», лондонского «Арсенала», Винаи Венкатешам.

К своим обязанностям новоиспеченный член клуба приступит с лета.

Интересно, что в «Арсенале» Винаи провел около 14 лет. Однако покинул «канониров» Винаи Венкатешам в прошлом сезоне.

На сегодня Венкатешам является представителем наблюдательного совета Британской Олимпийской Ассоциации.

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Тоттенхэм Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Андрей Витренко Источник: ФК Тоттенхэм
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