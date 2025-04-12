Лондонская измена. Экс-представитель Арсенала будет работать в Тоттенхэме

Участник Английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» на своем официальном сайте объявил имя нового генерального директора. На должности будет работать бывший представитель главного конкурента «шпор», лондонского «Арсенала», Винаи Венкатешам.

К своим обязанностям новоиспеченный член клуба приступит с лета.

Интересно, что в «Арсенале» Винаи провел около 14 лет. Однако покинул «канониров» Винаи Венкатешам в прошлом сезоне.

На сегодня Венкатешам является представителем наблюдательного совета Британской Олимпийской Ассоциации.