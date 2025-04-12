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  4. Элина СВИТОЛИНА: «Для меня это было похоже на матч против Вондроушовой»
Кубок Билли Джин Кинг
12 апреля 2025, 16:26 |
491
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Элина СВИТОЛИНА: «Для меня это было похоже на матч против Вондроушовой»

Пресс-конференция Элины после победы над Майей Хвалиньской в матче КБДК

12 апреля 2025, 16:26 |
491
0
Элина СВИТОЛИНА: «Для меня это было похоже на матч против Вондроушовой»
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина провела пресс-конференцию после победы над Майей Хвалиньской во второй игре матчевого противостояния Кубка Билли Джин Кинг между Украиной и Польшей:

«Я как раз разминалась, когда мы узнали, что Магда (Линетт) не будет играть. Это немного изменило ситуацию, потому что у неё совсем другой стиль игры. Было непросто. Я знала, что Майя (Хвалиньска) – особенная по стилю, как вы упомянули. И для меня было важно продолжать искать свою игру, продолжать работать. Она здорово провела первый сет, да и во втором тоже играла отлично. Думаю, она играла как настоящая теннисистка из топ-100.

В целом, это был хороший матч. Я очень рада, что смогла сохранить концентрацию и ментальную устойчивость, особенно когда отыграла пять сетболов – это было непросто, но я счастлива, что смогла выиграть первый сет.

Если честно, по стилю Майя напомнила мне Онс Жабер или даже больше Маркету Вондроушову - обе левши, обе с вращением, укороченными, свечами… В общем, для меня это было похоже на матч против Вондроушовой. Сложно. Это был мой первый матч на грунте в сезоне, так что я не ставила перед собой завышенных ожиданий. Просто хотела выиграть. И, да, чувствую себя хорошо, чувствую, что моя игра возвращается. Мне комфортно на корте.

Конечно, сейчас идёт переход к грунтовому сезону, и всем нужно адаптироваться, включая меня. Я старалась внести тактические коррективы, потому что на харде работает одно, мяч быстрее, а здесь – мяч медленнее, нужно больше терпения, быть готовой к длинным розыгрышам. Как сегодня, например – это, наверное, был крайний случай, но для адаптации к грунту это полезно. Думаю, против таких соперниц, как Майя, на грунте играть ещё сложнее, потому что приходится самой генерировать мощь.

Поддержка трибун? О, атмосфера была потрясающей. Конечно, мы играем в Польше, и трудно конкурировать с поддержкой домашних трибун, но я увидела много украинских флагов, целый сектор в жёлто-голубых цветах – было очень приятно играть перед ними. Думаю, это место самое близкое к Украине, что у нас сейчас есть в этой тяжёлой ситуации. Безусловно, приятно играть в Польше. Я чувствую себя здесь очень желанной гостьей».

Украина переиграла Польшу со счетом 3:0. 12 апреля сине-желтые проводят противостояние против команды Швейцарии.

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Даниил Агарков Источник: Большой теннис Украины
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