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Вторая лига
Нива Винница
12.04.2025 15:30 - : -
Колос-2 Ковалевка
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Вторая лига
12 апреля 2025, 12:55 |
229
0

Вторая лига. Матчи 12 апреля. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 12 апреля видеотрансляции матчей 13-го тура Второй лиги

12 апреля 2025, 12:55 |
229
0
Вторая лига. Матчи 12 апреля. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Горняк-Спорт

12 апреля проходят матчи 13-го тура Второй лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию поединков игрового дня.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Вторая лига. 13-й тур, 12 апреля 2025

  • 13:00. Горняк-Спорт – Чайка П. Борщаговка
  • 14:30. Куликов-Белка – Пробой Городенка
  • 15:00. Ужгород – Ревера 1908 Ивано-Франковск
  • 15:30. Нива Винница – Колос-2 Ковалевка

Турнирная таблица

13:00. Горняк-Спорт – Чайка П. Борщаговка

14:30. Куликов-Белка – Пробой Городенка

15:00. Ужгород – Ревера 1908 Ивано-Франковск

15:30. Нива Винница – Колос-2 Ковалевка

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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