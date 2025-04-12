12.04.2025 15:30 - : -
Украина. Вторая лига12 апреля 2025, 12:55 |
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Вторая лига. Матчи 12 апреля. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 12 апреля видеотрансляции матчей 13-го тура Второй лиги
12 апреля 2025, 12:55 |
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12 апреля проходят матчи 13-го тура Второй лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию поединков игрового дня.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Вторая лига. 13-й тур, 12 апреля 2025
- 13:00. Горняк-Спорт – Чайка П. Борщаговка
- 14:30. Куликов-Белка – Пробой Городенка
- 15:00. Ужгород – Ревера 1908 Ивано-Франковск
- 15:30. Нива Винница – Колос-2 Ковалевка
Турнирная таблица
13:00. Горняк-Спорт – Чайка П. Борщаговка
14:30. Куликов-Белка – Пробой Городенка
15:00. Ужгород – Ревера 1908 Ивано-Франковск
15:30. Нива Винница – Колос-2 Ковалевка
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