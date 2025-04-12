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Украина. Вторая лига
12 апреля 2025, 18:56 |
402
0

В Группе А сменился лидер. Результаты матчей Второй лиги

После победы над ФК «Куликов» на первое место группы А вышел «Пробий»

12 апреля 2025, 18:56 |
402
0
В Группе А сменился лидер. Результаты матчей Второй лиги
ФК Пробий

В субботу, 12 апреля, во Второй лиге прошли четыре матча. В трех из них победу одержали хозяева поля.

В матче «Куликов» – «Пробий» хозяева вышли вперед уже на первой минуте. Но еще до перерыва игроки ФК «Пробий» сравняли счет и вышли вперед. А на 55-й минуте Николай Сикач закрепил преимущество команды гостей. Благодаря этой победе «Пробий» вышел на первое место Группы А.

Поединок «Ужгород» – «Ревера 1908» закончился победой хозяев со счетом 2:0. Голы в составе победителей забивали Дмитрий Коваленко и Иван Мориляк.

В Группе Б также прошли два поединка. В гости к винницкой «Ниве» приехал лидер турнирной таблицы «Колос-2». Хозяева оказались не гостеприимными и выиграли со счетом 2:0.

В матче «Горняк-Спорт» – «Чайка» гости повели в счете на 9-й минуте. Но во втором тайме «Горняк-Спорт» забил два мяча и одержал волевую победу.

Вторая лига. Группа А. 12 апреля

«Куликов» – «Пробий» – 1:3

Голы: Кос, 1 – Харук, 26. Радульский, 30, Сикач, 55

«Ужгород» – «Ревера 1908» – 2:0

Голы: Коваленко, 66. Мориляк, 90+7

Вторая лига. Группа Б. 12 апреля

«Нива» Винница – «Колос-2» – 2:0

Голы: Чигур, 7, Мельник, 61 (пенальти)

«Горняк-Спорт» – «Чайка» – 2:1

Голы: Студенко, 70, Дмитриев, 82 – Савчук, 9.

Турнирная таблица. Группа А

Турнирная таблица. Группа Б

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Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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