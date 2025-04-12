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Италия
12 апреля 2025, 10:02 | Обновлено 12 апреля 2025, 11:07
62
0

Интер – Кальяри. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Интер – Кальяри. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

12 апреля 2025, 10:02 | Обновлено 12 апреля 2025, 11:07
62
0
Интер – Кальяри. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Getty Images/Global Images Ukraine. Интер

12 апреля на «Джузеппе Меацца» пройдет матч 32-го тура Серии А Италии, в котором «Интер» встретится с «Кальяри». Поединок начнется в 19:00 по киевскому времени.

«Интер»

Команда в прошлом сезоне очень уверенно выиграла «скудетто», первое для Симоне Индзаги. Это при том, что в основном из-за непростой финансовой ситуации нужно продавать звезд, подписывая кого получится. И все равно сейчас, даже при неудаче в Суперкубке, есть шансы даже превзойти те успехи. Но при этом есть и цена: крайне плотный график, причем играть приходиться «без права на ошибку».

Просто нужно оценить расписание последней десятидневки. Сначала дерби с «Миланом» в Кубке. Первый полуфинал был непростым, закончили 1-1. Зато на этой неделе уже в Лиге чемпионов ездили к «Баварии» в Лиге чемпионов, и в Мюнхене выиграли 2-1. И между всем этим с «Пармой» ухитрились потерять очки, закончив 2-2.

«Кальяри»

Клуб в предыдущие годы играл под руководством Клаудио Раньери. Опытный тренер напоследок решил вернуться на Сардинию, и дважды был успешен: сначала сразу вернул подопечных из Серии В, а потом сумел удержать в элитном дивизионе Италии. Но оба триумфа были очень сложными, и не удивительно, что после них ветеран тренерского цеха решил отдохнуть.

Его сменил Давиде Никола, наставник довольно специфичный, но успешный именно в том, чтобы не падать в Серию В. И в целом он справляется, с учетом задач клуба и потенциала футболистов, удовлетворительно. Март закончили важной победой над «Монцей», нарастив отрыв от зоны вылета. И очень своевременной, до этого было 2 очка в пяти турах. Да и с преследователем, «Эмполи», оформили 0-0 – дистанцию не увеличили, но и не дали ей уменьшиться.

Статистика личных встреч

Ровно год назад, причем на этом стадионе, гости взяли ничью. Но это единственное очко, что было взято ими в 7 крайних очных поединках.

Прогноз

Букмекерские конторы уверенны в победе чемпиона и лидера нынешнего сезона. Согласимся: со скромным соперником будет оформлено выигранный поединок при форе "-1,5 гола" (коэффициент - 1,94).

Прогноз Sport.ua
Интер Милан
12 апреля 2025 -
19:00
Кальяри
Фора Интера (-1,5) 1,94 Сделать ставкуРЕКЛАМА

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Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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