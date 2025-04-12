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  4. Надежда Колб – Тина Надин Смит. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
12 апреля 2025, 06:54 |
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Надежда Колб – Тина Надин Смит. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1-го раунда квалификации турнира WTA 250 в Руане

12 апреля 2025, 06:54 |
30
0
Надежда Колб – Тина Надин Смит. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Instagram. Надежда Колб

12 апреля украинская теннисистка Надежда Колб (WTA 743) начнет выступления на грунтовом турнире WTA 250 в Руане, Франция.

В 1-м раунде квалификации украинка сыграет против представительницы Австралии Тины Надин Смит (WTA 325). Поединок пройдет 4-м запуском на корте №1 после игры Солден – Крунич.

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Это будет первое очное противостояние сопериц.

Победительница встречи в финале отбора выйдет на корт либо против Нао Хибино, либо против Ясмин Мансури.

📺 Видеотрансляция

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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