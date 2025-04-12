Надежда Колб – Тина Надин Смит. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

12 апреля украинская теннисистка Надежда Колб (WTA 743) начнет выступления на грунтовом турнире WTA 250 в Руане, Франция.

В 1-м раунде квалификации украинка сыграет против представительницы Австралии Тины Надин Смит (WTA 325). Поединок пройдет 4-м запуском на корте №1 после игры Солден – Крунич.

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Это будет первое очное противостояние сопериц.

Победительница встречи в финале отбора выйдет на корт либо против Нао Хибино, либо против Ясмин Мансури.

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