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Лига наций
12 апреля 2025, 05:31 | Обновлено 12 апреля 2025, 06:21
86
0

Женская Лига наций. Турнирные таблицы: сборная Украины лидирует в группе

Украинская команда взяла 4 очка в двух апрельских матча против Чехии

12 апреля 2025, 05:31 | Обновлено 12 апреля 2025, 06:21
86
0
Женская Лига наций. Турнирные таблицы: сборная Украины лидирует в группе
УАФ

Вечером 8 апреля выездным матчем с Чехией женская сборная Украины продолжила борьбу в розыгрыше Лиги наций 2025.

Украинская команда начала турнир с побед над Албанией (2:1) и Хорватией (2:1), а четыре дня назад одержала победу над Чехией (1:0). Теперь подопечные Владимира Пятенко проводили выездную игру с чешками в городе Усти-над-Лабем на Городском стадионе.

Как сообщает УАФ, на 4-й минуте хозяйки вышли вперед – после заброса с глубины в штрафную и серии рикошетов Светкова протолкнула мяч в ворота. Украинки ответили своими неточными попытками. Позже во время двух угловых команду выручали Басанская и Самсон. На 19-й минуте сине-желтые сравняли счет – Козлова заработала пенальти, который реализовала Петрик. Далее игра немного успокоилась, но острее были атаки гостей. Незадолго до перерыва Петрик вывела Овдийчук на встречу с вратарем, но Вотикова выиграла дуэль.

После перерыва украинки несколько раз пробивали в створ ворот, но без особой опасности, а ближе к завершению встречи неплохо выходили в контратаки. У хозяек мало что получалось на нашей половине поля. Только под конец основного времени Зоннтагова мощным ударом с подбора проверила Самсон. В итоге ничья – 1:1, и сборная Украины сохраняет лидерство в квартете.

Лига наций 2025 среди женщин. Группа В4

4-й тур, 8 апреля. Усти-над-Лабем. Городской стадион.

Чехия – Украина – 1:1 (1:1)

Голы: Светкова, 4 – Петрик, 19 (пен)

Чехия: Вотикова, Ружичкова (Дубцова, 72), Дединова, Зоннтагова, Печкова (Черна, 72), Кортчова, Цагинова (к), Светкова, Крейчиржикова (Полашкова, 85), Сташкова, Хирова.

Тренер: Йитка Климкова.

Украина: Самсон, Корсун, Апанашенко (к), Котик, Басанская, Андрухив (Гирин, 66, Панцулая, 90+4), Петрик, Семкив, Овдийчук (Глушенко, 85), Калинина (Кравчук, 66), Козлова (Молодюк, 85).

Тренер: Владимир Пятенко.

Арбитр: Минка Веккели (Финляндия).

Предупреждения: Хирова, 27 – Петрик, 62.

Турнирная таблица

Календарь матчей в группе В4

  • 21.02. Албания – Украина – 1:2
  • 21.02. Хорватия – Чехия – 0:4
  • 25.02. Украина – Хорватия – 2:1
  • 25.02. Чехия – Албания – 5:1
  • 04.04. Украина – Чехия – 1:0
  • 04.04. Албания – Хорватия – 4:0
  • 08.04. Чехия – Украина – 1:1
  • 08.04. Хорватия – Албания – 1:2
  • 30.05. Украина – Албания
  • 30.05. Чехия – Хорватия
  • 03.06. Хорватия – Украина
  • 03.06. Албания – Чехия

Результаты матчей 4-го тура

Лига A. Турнирная таблица

Лига B. Турнирная таблица

Лига C. Турнирная таблица

Фотогалерея

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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