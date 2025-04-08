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  4. Чехия (ж) – Украина (ж) – 1:1. Идем без поражений. Видео голов и обзор
Сборная УКРАИНЫ
08 апреля 2025, 20:35 | Обновлено 08 апреля 2025, 20:56
1265
1

Чехия (ж) – Украина (ж) – 1:1. Идем без поражений. Видео голов и обзор

Украинки лидируют в группе

08 апреля 2025, 20:35 | Обновлено 08 апреля 2025, 20:56
1265
1
Чехия (ж) – Украина (ж) – 1:1. Идем без поражений. Видео голов и обзор
УАФ

8 апреля женская сборная Украины встречалась со сборной Чехии в матче 4-го тура Лиги наций.

Начало матча было за чешской сборной. Уже на четвертой минуте Свиткова открыла счет в матче.

Далее украинки завладели инициативой и на 19-й минуте сравняли счет. Пенальти реализовала Петрик.

Второй тайм подопечные Владимира Пятенко начали активно.

Команда могла забить, но в конце могла и пропустить. В итоге ничья.

Лига наций. Группа В4. 4-й тур.

Чехия – Украина – 1:1 (идет второй тайм)

Голы: Свиткова (4) - Петрик (19, пенальти)

Видео матча

По теме:
Лидерство сохранили. Женская сборная Украины сыграла вничью с Чехией
ВИДЕО. Петрик реализовала пенальти и сравняла счет в матче с Чехией
Чехия (ж) – Украина (ж) – 1:1. Текстовая трансляция матча
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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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Комментарии 1
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Victor673256ua
Чотири очки у матчах з головним конкурентом - чудовий результат. Тепер треба не розтринькати перевагу
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