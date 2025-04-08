Чехия (ж) – Украина (ж) – 1:1. Идем без поражений. Видео голов и обзор

8 апреля женская сборная Украины встречалась со сборной Чехии в матче 4-го тура Лиги наций.

Начало матча было за чешской сборной. Уже на четвертой минуте Свиткова открыла счет в матче.

Далее украинки завладели инициативой и на 19-й минуте сравняли счет. Пенальти реализовала Петрик.

Второй тайм подопечные Владимира Пятенко начали активно.

Команда могла забить, но в конце могла и пропустить. В итоге ничья.

Лига наций. Группа В4. 4-й тур.

Чехия – Украина – 1:1 (идет второй тайм)

Голы: Свиткова (4) - Петрик (19, пенальти)

Видео матча