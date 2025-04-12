Украинка из восьмой сотни заявилась в квалификацию турнира WTA 250 в Руане

32-летняя украинская теннисистка Надежда Колб (WTA 250) сыграет в квалификации турнира WTA 250 в Руане (Франция), который пройдет на грунтовых кортах в помещении.

В 1-м раунде отбора украинка встретится с представительницей Австралии Тиной Надин Смит (WTA 325). Это будет первое очное противостояние соперниц.

Если Колб сумеет преодолеть 1-й круг квалификации, то в финале отбора поборется либо против Нао Хибино (Япония, WTA 216), либо против Ясмин Мансури (Франция, WTA 328).

Колб проведет четвертый матч на уровне WTA 250. Все предыдущие три поединка Надежда проиграла (все – 1-й раунд квалификации: Клуж-Напока, Хуахин, Гонконг).

Встреча Колб с Надин Смит запланирована на 12 апреля в 15:30 по Киеву.

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