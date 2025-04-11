Мохамед Салах продлил контракт с Ливерпулем. Реакция болельщиков

Вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах остается в «Ливерпуле». Футболист и клуб продлили соглашение до лета 2027 года.

Предыдущий контракт Салаха с «Ливерпулем» истекал летом 2025 года. Игрок мог покинуть клуб в статусе свободного агента и интерес к Салаху по информации СМИ проявляли европейские гранды. Но футболист принял решение остаться в «Ливерпуле».

Зарплата Салаха останется на прежнем уровне – 20 миллионов фунтов в год (400 тысяч в неделю с учетом бонусов за результативность). Пункт автоматически активируется, если футболист забьет 20 голов за сезон.

Мнения болельщиков, как и всегда, разделились.

paul: Это преданность вам. Иностранный игрок, у которого в футболе одна любовь – Ливерпуль.

The Dose Whisperer: Салах стал легендой клуба. Приятно видеть, что достигли согласия. Честно говоря, это наибольшее возможное подписание, которое они могли сделать.

Teeto: Мы все знали, что в такой форме он никуда не денется…

NS: Ни один другой клуб не хотел его, теперь его изображают, как будто он преданный, невероятно.

Levenrek: Да, мне интересно, останется ли он на самом деле или это продление в основном предназначено для того, чтобы скрыть подписной бонус по этому контракту + трансферные сборы за уход этим летом... Будущее нам покажет.

Mr Never Give up: Он провалится в следующем сезоне, и вы, ребята, разорвете контракт и выгоните его. Я узнаю жадных мошенников, когда вижу их. Ливерпуль – яркий пример.

Cam: Легендарная история продолжается еще два года! Спасибо Мохамеду Салаху за все, что ты сделал для клуба в прошлом, настоящем и будущем. Один из величайших игроков, когда-либо надевавших эту историческую красную футболку!

craig clough: Я фанат LFC, но не фанат Салаха. Я думаю, что он ленивый. Просто, похоже, ему повезло оказаться в нужном месте в нужное время. Немного Кейн. Я бы отпустил его и подписал кого-то помоложе, кому есть что доказывать.