С быстрыми голами. Виктория и Прикарпатье сильнейшего не выявили

11 апреля в 3-м туре Первой лиги «Выбывание» была сыграна одна игра. Встречались сумская «Виктория» и ивано-франковское «Прикарпатье».

Хозяева поля уже в начале игры открыли счет в матче. Сделал это на 5-й минуте Артур Новотрясов.

На 17-й минуте игроки «Прикарпатья» счет сравняли. На добивании удачно сыграл Андрей Хома.

Далее команды демонстрировали много борьбы, которая иногда завершалась ударами по воротам.

Весь второй тайм ни «Виктория», ни «Прикарпатье» отличиться не смогли.

В итоге – ничья. «Виктория» продолжает лидировать в группе «Выбывание», а «Прикарпатье» – на 5-й строчке.

Первая лига. Выбывание. 11 апреля

Виктория Сумы – Прикарпатье Ивано-Франковск – 1:1

Голы: Новотрясов, 5, – Хома, 17

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