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Первая лига
Виктория Сумы
11.04.2025 12:00 – FT 1 : 1
Прикарпатье
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Украина. Первая лига
11 апреля 2025, 14:36 | Обновлено 11 апреля 2025, 14:43
85
0

С быстрыми голами. Виктория и Прикарпатье сильнейшего не выявили

Команды ведут борьбу за сохранение прописки в Первой лиге

11 апреля 2025, 14:36 | Обновлено 11 апреля 2025, 14:43
85
0
С быстрыми голами. Виктория и Прикарпатье сильнейшего не выявили
Прикарпатье Ивано-Франковск

11 апреля в 3-м туре Первой лиги «Выбывание» была сыграна одна игра. Встречались сумская «Виктория» и ивано-франковское «Прикарпатье».

Хозяева поля уже в начале игры открыли счет в матче. Сделал это на 5-й минуте Артур Новотрясов.

На 17-й минуте игроки «Прикарпатья» счет сравняли. На добивании удачно сыграл Андрей Хома.

Далее команды демонстрировали много борьбы, которая иногда завершалась ударами по воротам.

Весь второй тайм ни «Виктория», ни «Прикарпатье» отличиться не смогли.

В итоге – ничья. «Виктория» продолжает лидировать в группе «Выбывание», а «Прикарпатье» – на 5-й строчке.

Первая лига. Выбывание. 11 апреля

Виктория Сумы – Прикарпатье Ивано-Франковск – 1:1

Голы: Новотрясов, 5, – Хома, 17

Видео матча

События матча

17’
ГОЛ ! Мяч забил Андрей Хома (Прикарпатье).
6’
ГОЛ ! Мяч забил Артур Новотрясов (Виктория Сумы).
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чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Виктория Сумы Прикарпатье Ивано-Франковск Артур Новотрясов Андрей Хома
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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