11.04.2025 12:00 – 53’ 1 : 1
Украина. Вторая лига11 апреля 2025, 13:30 |
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Вторая лига. Матчи 11 апреля. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 11 апреля видеотрансляции матчей 13-го тура Второй лиги
11 апреля 2025, 13:30 |
77
0
11 апреля проходят матчи 13-го тура Второй лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию поединков игрового дня.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Вторая лига. 13-й тур, 11 апреля 2025
- 12:00. Тростянец – Александрия-2
- 12:30. Полесье-2 Житомир – Вильхивцы
- 13:30. Локомотив Киев – Чернигов
- 15:00. Рух-2 Львов – Скала 1911 Стрый
Турнирная таблица
12:00. Тростянец – Александрия-2
12:30. Полесье-2 Житомир – Вильхивцы
13:30. Локомотив Киев – Чернигов
15:00. Рух-2 Львов – Скала 1911 Стрый
События матча
51’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Александрия-2.
50’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Тростянец.
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