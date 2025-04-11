Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Вторая лига. Матчи 11 апреля. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Вторая лига
Тростянец
11.04.2025 12:00 – 53 1 : 1
Александрия-2
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Вторая лига
11 апреля 2025, 13:30 |
77
0

Вторая лига. Матчи 11 апреля. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 11 апреля видеотрансляции матчей 13-го тура Второй лиги

11 апреля 2025, 13:30 |
77
0
Вторая лига. Матчи 11 апреля. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Тростянец

11 апреля проходят матчи 13-го тура Второй лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию поединков игрового дня.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Вторая лига. 13-й тур, 11 апреля 2025

  • 12:00. Тростянец – Александрия-2
  • 12:30. Полесье-2 Житомир – Вильхивцы
  • 13:30. Локомотив Киев – Чернигов
  • 15:00. Рух-2 Львов – Скала 1911 Стрый

Турнирная таблица

12:00. Тростянец – Александрия-2

12:30. Полесье-2 Житомир – Вильхивцы

13:30. Локомотив Киев – Чернигов

15:00. Рух-2 Львов – Скала 1911 Стрый

События матча

51’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Александрия-2.
50’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Тростянец.
По теме:
«Не понимаю». Милевский обратился к Пятову, потролившему Ярмоленко
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины ЛНЗ – Шахтер
ЛНЗ – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
чемпионат Украины по футболу Вторая лига Украины смотреть онлайн Тростянец Александрия-2 Полесье-2 Житомир Вильхивцы Локомотив Киев Чернигов Рух-2 Львов Скала 1911 Стрый
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Рейтинг Золотого мяча 2025 после фиаско Реал в ЛЧ. Кто теперь лидер?
Футбол | 11 апреля 2025, 09:28 9
Рейтинг Золотого мяча 2025 после фиаско Реал в ЛЧ. Кто теперь лидер?
Рейтинг Золотого мяча 2025 после фиаско Реал в ЛЧ. Кто теперь лидер?

Лидером списка продолжает оставаться Мбаппе

Артем Довбик стал лучшим игроком марта в Серии А. Реакция фанов
Футбол | 11 апреля 2025, 11:32 0
Артем Довбик стал лучшим игроком марта в Серии А. Реакция фанов
Артем Довбик стал лучшим игроком марта в Серии А. Реакция фанов

Приз игроку вручат перед домашним матчем «Ромы» с «Вероной»

Майк Тайсон назвал трех лучших боксеров современности
Бокс | 11.04.2025, 07:42
Майк Тайсон назвал трех лучших боксеров современности
Майк Тайсон назвал трех лучших боксеров современности
«Уровень мастерства». Фонсека прокомментировал матч с Манчестер Юнайтед
Футбол | 11.04.2025, 09:35
«Уровень мастерства». Фонсека прокомментировал матч с Манчестер Юнайтед
«Уровень мастерства». Фонсека прокомментировал матч с Манчестер Юнайтед
Британский супертяж: «Не смогу победить Усика. Он меня перебоксирует»
Бокс | 11.04.2025, 05:45
Британский супертяж: «Не смогу победить Усика. Он меня перебоксирует»
Британский супертяж: «Не смогу победить Усика. Он меня перебоксирует»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Камбек и дубль гения. Месси вывел Интер Майами в полуфинал Кубка чемпионов
Камбек и дубль гения. Месси вывел Интер Майами в полуфинал Кубка чемпионов
10.04.2025, 05:10 3
Футбол
Реал уже подписал контракт с новым тренером. Он дважды брал ЛЧ и выиграл ЧМ
Реал уже подписал контракт с новым тренером. Он дважды брал ЛЧ и выиграл ЧМ
09.04.2025, 13:38 5
Футбол
7 экс-футболистов сборной Украины, которые доигрывают в зарубежной трясине
7 экс-футболистов сборной Украины, которые доигрывают в зарубежной трясине
09.04.2025, 23:42 28
Футбол
Мбаппе после позора с Арсеналом требует у Переса трансфер звезды Франции
Мбаппе после позора с Арсеналом требует у Переса трансфер звезды Франции
10.04.2025, 09:30 3
Футбол
Побили действующего обладателя. Турецкий клуб впервые выиграл еврокубок
Побили действующего обладателя. Турецкий клуб впервые выиграл еврокубок
10.04.2025, 10:25
Волейбол
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Не хочу в это верить. Не понимаю, зачем он это делает»
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Не хочу в это верить. Не понимаю, зачем он это делает»
09.04.2025, 08:24 8
Футбол
Анчелотти назвал главного виновника в поражении Реала от Арсенала
Анчелотти назвал главного виновника в поражении Реала от Арсенала
09.04.2025, 09:54 4
Футбол
Чемпион мира: «Украинец – сильный боксер. Вы увидите зрелище на ринге»
Чемпион мира: «Украинец – сильный боксер. Вы увидите зрелище на ринге»
10.04.2025, 12:20
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем