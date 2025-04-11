Поражение лидера, разгром в Житомире. Результаты матчей Второй лиги

В пятницу, 11 апреля, во Второй лиге прошли четыре матча. «Скала 1911», «Чернигов» и «Полесье-2» одержали победы. Матч «Тростянец» – «Александрия-2» закончился вничью.

Лидер Группы А «Рух-2» встретился с клубом «Скала 1911». «Рух-2» открыл счет на 8-й минуте. Но удержать преимущество команда не смогла. «Скала 1911» сравняла счет, а в компенсированное ко второму тайму время вырвала победу.

В еще одном матче Группы А «Полесье-2» одержало уверенную победу над ФК «Вильховцы» со счетом 3:0.

В группе Б также прошли два матча. Киевский «Локомотив» потерпел поражение от ФК «Чернигов» (0:3). При этом «Чернигов» играл в меньшинстве с 33-й минуты.

В матче «Тростянец» – «Александрия-2» команды сильнейшего не выявили. Добыть ничью команде гостей помог автогол.

Вторая лига. Группа А. 11 апреля

«Полесье-2» – «Вильховцы» – 3:0

Голы: Бристрич, 15, Караман, 71, Леднев, 77.

«Рух-2» – «Скала 1911» – 1:2

Голы: Себро, 8 – Грицак, 61, Гора, 90+2.

Вторая лига. Группа Б. 11 апреля

«Тростянец» – «Александрия-2» – 1:1

Голы: Сергийчук, 50 – Тишининов, 60 (автогол).

«Локомотив» Киев – «Чернигов» – 0:3

Голы: Койдан, 60, Шушко, 63, Новиков, 79.

Турнирная таблица

Группа А

Группа Б