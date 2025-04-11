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  4. Энцо МАРЕСКА: «Сложно играть с командой, которая садится глубоко в защите»
Лига конференций
11 апреля 2025, 04:20 | Обновлено 11 апреля 2025, 04:48
146
0

Энцо МАРЕСКА: «Сложно играть с командой, которая садится глубоко в защите»

«Челси» разгромно победило »Легию»

11 апреля 2025, 04:20 | Обновлено 11 апреля 2025, 04:48
146
0
Энцо МАРЕСКА: «Сложно играть с командой, которая садится глубоко в защите»
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска прокомментировал убедительную победу над «Легией» в матче 1/4 финала Лиги конференций.

«Мы планировали эту игру так, чтобы одна часть сильнейших игроков играла, а другие имели возможность отдохнуть и восстановить энергию. Скажу, что это было профессиональное выступление и хороший результат. Во втором тайме мы действовали значительно лучше, ведь изменили тактику. Мы должны учиться играть по-разному и подстраиваться под ход игры.

Соперник очень сильно садился глубоко, и нам нужно было действовать быстрее. Надо было пробивать из-за пределов штрафной площади.

Возможно, на телевидении показалось, что команде не хватает темпа, но это не так. Здесь просто был другой тип игры. Нам не так часто приходится играть с командами, которые «садятся» глубоко в защиту. Будем учиться.

Доволен, что Джордж забил свой дебютный гол. Он сыграл очень хорошо. Брал на себя ответственность», - прокомментировал Мареска.

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Легия Варшава Челси Кристофер Нкунку Лига конференций Энцо Мареска пресс-конференция
Александр Сильченко Источник: ФК Челси
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