Энцо МАРЕСКА: «Сложно играть с командой, которая садится глубоко в защите»

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска прокомментировал убедительную победу над «Легией» в матче 1/4 финала Лиги конференций.

«Мы планировали эту игру так, чтобы одна часть сильнейших игроков играла, а другие имели возможность отдохнуть и восстановить энергию. Скажу, что это было профессиональное выступление и хороший результат. Во втором тайме мы действовали значительно лучше, ведь изменили тактику. Мы должны учиться играть по-разному и подстраиваться под ход игры.

Соперник очень сильно садился глубоко, и нам нужно было действовать быстрее. Надо было пробивать из-за пределов штрафной площади.

Возможно, на телевидении показалось, что команде не хватает темпа, но это не так. Здесь просто был другой тип игры. Нам не так часто приходится играть с командами, которые «садятся» глубоко в защиту. Будем учиться.

Доволен, что Джордж забил свой дебютный гол. Он сыграл очень хорошо. Брал на себя ответственность», - прокомментировал Мареска.