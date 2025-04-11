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  4. ВИДЕО. За кулисами: Свитолина, Костюк, Завацкая, Киченок – перед матчами
Кубок Билли Джин Кинг
11 апреля 2025, 03:51 |
31
0

ВИДЕО. За кулисами: Свитолина, Костюк, Завацкая, Киченок – перед матчами

Влог с украинскими теннисистками в Радоме накануне противостояний КБДК

11 апреля 2025, 03:51 |
31
0
ВИДЕО. За кулисами: Свитолина, Костюк, Завацкая, Киченок – перед матчами
ФТУ. Марта Костюк

11 и 12 апреля женская сборная Украины по теннису проведет матчевые противостояния Кубка Билли Джин Кинг.

В пятницу сине-желтые встретятся с командой Польши, а в субботу – со сборной Швейцарии.

Для того, что пробиться в финальный этап КБДК, нужно выиграть группу. В четверг польские теннисистки разгромили швейцарок 3:0.

Накануне противостояний украинок SetantaSports опубликовала влог с нашими девушками.

Элина Свитолина, Марта Костюк, Катарина Завацкая, Людмила и Надежда Киченок, а также капитан Илья Марченко рассказали о подготовке к поединкам, вспомнили первые шаги в теннисе, показали, как проводят разминку, и охарактеризовали себя тремя словами.

В расположение сборной прибыл и украинский телеведущий, актер и продюсер Алексей Дурнев. Он даже успел провести несколько розыгрышей с Костюк и Свитолиной.

ВИДЕО. За кулисами: Свитолина, Костюк, Завацкая, Киченок – перед матчами

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женская сборная Украины по теннису Элина Свитолина Марта Костюк Катарина Завацкая Людмила Киченок Надежда Киченок Илья Марченко Кубок Билли Джин Кинг видео
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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