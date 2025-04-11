11 и 12 апреля женская сборная Украины по теннису проведет матчевые противостояния Кубка Билли Джин Кинг.

В пятницу сине-желтые встретятся с командой Польши, а в субботу – со сборной Швейцарии.

Для того, что пробиться в финальный этап КБДК, нужно выиграть группу. В четверг польские теннисистки разгромили швейцарок 3:0.

Накануне противостояний украинок SetantaSports опубликовала влог с нашими девушками.

Элина Свитолина, Марта Костюк, Катарина Завацкая, Людмила и Надежда Киченок, а также капитан Илья Марченко рассказали о подготовке к поединкам, вспомнили первые шаги в теннисе, показали, как проводят разминку, и охарактеризовали себя тремя словами.

В расположение сборной прибыл и украинский телеведущий, актер и продюсер Алексей Дурнев. Он даже успел провести несколько розыгрышей с Костюк и Свитолиной.

ВИДЕО. За кулисами: Свитолина, Костюк, Завацкая, Киченок – перед матчами