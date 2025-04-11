ВИДЕО. За кулисами: Свитолина, Костюк, Завацкая, Киченок – перед матчами
Влог с украинскими теннисистками в Радоме накануне противостояний КБДК
11 и 12 апреля женская сборная Украины по теннису проведет матчевые противостояния Кубка Билли Джин Кинг.
В пятницу сине-желтые встретятся с командой Польши, а в субботу – со сборной Швейцарии.
Для того, что пробиться в финальный этап КБДК, нужно выиграть группу. В четверг польские теннисистки разгромили швейцарок 3:0.
Накануне противостояний украинок SetantaSports опубликовала влог с нашими девушками.
Элина Свитолина, Марта Костюк, Катарина Завацкая, Людмила и Надежда Киченок, а также капитан Илья Марченко рассказали о подготовке к поединкам, вспомнили первые шаги в теннисе, показали, как проводят разминку, и охарактеризовали себя тремя словами.
В расположение сборной прибыл и украинский телеведущий, актер и продюсер Алексей Дурнев. Он даже успел провести несколько розыгрышей с Костюк и Свитолиной.
ВИДЕО. За кулисами: Свитолина, Костюк, Завацкая, Киченок – перед матчами
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Александр Караваев может вернуться в донецкий клуб
Даниил Сикан разочаровал тренерский штаб «Трабзонспора»