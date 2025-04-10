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  4. ФОТО. Сборная в полном составе! Как украинские красавицы готовятся к матчам
Кубок Билли Джин Кинг
10 апреля 2025, 07:50 |
619
0

ФОТО. Сборная в полном составе! Как украинские красавицы готовятся к матчам

Уже 11 апреля национальная команда Украины сыграет с Польшей в Квалификации КБДК

10 апреля 2025, 07:50 |
619
0
ФОТО. Сборная в полном составе! Как украинские красавицы готовятся к матчам
ФТУ

Женская сборная Украины по теннису провела очередную тренировку на грунтовых кортах Радома (Польша), но теперь уже в полном составе.

Вечером 8 апреля в расположение сине-желтых прибыла Марта Костюк. В среду украинки под руководством капитана Ильи Марченко провели занятие, а также посетили медиа-день и пресс-конференцию.

Уже 11 апреля Украины сыграет против Польши, а на 12 число запланировано матчевое противостояние против Швейцарии. В пятницу и субботу украинки проведут поединки Квалификации Кубка Билли Джин Кинг.

Чтобы выйти в финальную часть неофициального чемпионата мира по теннису, нужно выигрывать группу.

Состав сборной Украины:

  • Элина Свитолина
  • Марта Костюк
  • Катарина Завацкая
  • Людмила Киченок
  • Надежда Киченок
  • Капитан – Илья Марченко

ФОТО. Сборная в полном составе! Как украинские красавицы готовятся к матчам

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фото фотогалерея тренировка женская сборная Украины по теннису Кубок Билли Джин Кинг Илья Марченко Элина Свитолина Марта Костюк Надежда Киченок Людмила Киченок Катарина Завацкая Украина - Польша Украина - Швейцария
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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