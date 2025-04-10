Женская сборная Украины по теннису провела очередную тренировку на грунтовых кортах Радома (Польша), но теперь уже в полном составе.

Вечером 8 апреля в расположение сине-желтых прибыла Марта Костюк. В среду украинки под руководством капитана Ильи Марченко провели занятие, а также посетили медиа-день и пресс-конференцию.

Уже 11 апреля Украины сыграет против Польши, а на 12 число запланировано матчевое противостояние против Швейцарии. В пятницу и субботу украинки проведут поединки Квалификации Кубка Билли Джин Кинг.

Чтобы выйти в финальную часть неофициального чемпионата мира по теннису, нужно выигрывать группу.

Состав сборной Украины:

Элина Свитолина

Марта Костюк

Катарина Завацкая

Людмила Киченок

Надежда Киченок

Капитан – Илья Марченко

ФОТО. Сборная в полном составе! Как украинские красавицы готовятся к матчам