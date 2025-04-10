ФОТО. Сборная в полном составе! Как украинские красавицы готовятся к матчам
Уже 11 апреля национальная команда Украины сыграет с Польшей в Квалификации КБДК
Женская сборная Украины по теннису провела очередную тренировку на грунтовых кортах Радома (Польша), но теперь уже в полном составе.
Вечером 8 апреля в расположение сине-желтых прибыла Марта Костюк. В среду украинки под руководством капитана Ильи Марченко провели занятие, а также посетили медиа-день и пресс-конференцию.
Уже 11 апреля Украины сыграет против Польши, а на 12 число запланировано матчевое противостояние против Швейцарии. В пятницу и субботу украинки проведут поединки Квалификации Кубка Билли Джин Кинг.
Чтобы выйти в финальную часть неофициального чемпионата мира по теннису, нужно выигрывать группу.
Состав сборной Украины:
- Элина Свитолина
- Марта Костюк
- Катарина Завацкая
- Людмила Киченок
- Надежда Киченок
- Капитан – Илья Марченко
ФОТО. Сборная в полном составе! Как украинские красавицы готовятся к матчам
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