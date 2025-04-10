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  4. КОВАЧ: «Крупные поражения всегда болезненны. Но я увидел и хорошие моменты»
Лига чемпионов
10 апреля 2025, 06:41 |
326
0

КОВАЧ: «Крупные поражения всегда болезненны. Но я увидел и хорошие моменты»

Главный тренер Боруссии Дортмунд прокомментировал фиаско подопечных в игре с Барселоной

10 апреля 2025, 06:41 |
326
0
КОВАЧ: «Крупные поражения всегда болезненны. Но я увидел и хорошие моменты»
Getty Images/Global Images Ukraine. Нико Ковач

Главный тренер Боруссии Дортмунд Нико Ковач прокомментировал поражение своих подопечных в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов против Барселоны (0:4):

«Поднятие командного духа? Ну, поражения всегда болезненны, особенно крупные. Но я увидел и хорошие моменты, и теперь моя работа - донести их до игроков. Мы играем с «Баварией» [в субботу на выезде в Бундеслиге], а они находятся на одном уровне с «Барселоной». В общем, в следующих двух играх нам нужно намного лучше позиционировать себя в обороне.

Мы должны защищаться вместе. Если мы не будем делать это с интенсивностью против такой команды, как эта, которая имеет более одного игрока мирового класса, то это будет слишком сложно. Я видел, что мои игроки много бегали, много работали и имели несколько голевых моментов».

Форвард Боруссии Д Карим Адейеми:

«Очень стыдно за то, как мы сегодня играли, включая меня и всю команду. Это совсем не то, чего мы хотели. Это то, что есть. Для меня еще есть какая-то надежда, но это будет очень, очень тяжело. Мы надеемся на второй матч. Это тяжело, но это футбол, и мы будет играть дома, так что нам остается только надеяться».

Капитан Боруссии Д Эмре Джан:

«Мы не играли хорошо. Мы играли слишком мягко, не были достаточно сплоченными и совершали простые ошибки. На таком уровне за них наказывают жестко. Они хорошие игроки, безусловно. Мы можем добиться большего, даже если они так хороши. Иногда нужно оказывать большое влияние, и сегодня мы не смогли этого сделать».

Видеообзор матча Барселона – Боруссия Д (4:0)

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Карим Адейеми Эмре Джан Нико Ковач Барселона Боруссия Дортмунд Барселона - Боруссия Д Лига чемпионов пресс-конференция
Даниил Агарков Источник: УЕФА
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