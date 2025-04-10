Лига чемпионов10 апреля 2025, 03:17 |
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Дезире Дуэ стал третьим французом до 20 лет, который забил в 1/4 финала ЛЧ
19-летний вингер ПСЖ отличился голом в матче против Астон Виллы (3:1)
10 апреля 2025, 03:17 |
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В первом четвертьфинальном матче Лиги Чемпионов Пари Сен-Жермен победил Астон Виллу со счетом 3:1.
19-летний французский атакующий полузащитник ПСЖ Дезире Дуэ снова отметился забитым голом.
В последних 4-х матчах за клуб француз забил 5 голов, а в последних 12 совершил 13 результативных действий (8 голов и 5 результативных передач).
Дуэ стал третьим французом в возрасте до 20 лет (после Килиана Мбаппе и Усмана Дембеле), который забил гол в четвертьфинале Лиги Чемпионов.
Видеообзор матча ПСЖ – Астон Вилла (3:1)
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