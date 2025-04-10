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  4. Дезире Дуэ стал третьим французом до 20 лет, который забил в 1/4 финала ЛЧ
Лига чемпионов
10 апреля 2025, 03:17 |
65
0

Дезире Дуэ стал третьим французом до 20 лет, который забил в 1/4 финала ЛЧ

19-летний вингер ПСЖ отличился голом в матче против Астон Виллы (3:1)

10 апреля 2025, 03:17 |
65
0
Дезире Дуэ стал третьим французом до 20 лет, который забил в 1/4 финала ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Дезире Дуэ

В первом четвертьфинальном матче Лиги Чемпионов Пари Сен-Жермен победил Астон Виллу со счетом 3:1.

19-летний французский атакующий полузащитник ПСЖ Дезире Дуэ снова отметился забитым голом.

В последних 4-х матчах за клуб француз забил 5 голов, а в последних 12 совершил 13 результативных действий (8 голов и 5 результативных передач).

Дуэ стал третьим французом в возрасте до 20 лет (после Килиана Мбаппе и Усмана Дембеле), который забил гол в четвертьфинале Лиги Чемпионов.

Видеообзор матча ПСЖ – Астон Вилла (3:1)

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Дезире Дуэ Усман Дембеле Килиан Мбаппе ПСЖ Астон Вилла ПСЖ - Астон Вилла Лига чемпионов
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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