Дезире Дуэ стал третьим французом до 20 лет, который забил в 1/4 финала ЛЧ

В первом четвертьфинальном матче Лиги Чемпионов Пари Сен-Жермен победил Астон Виллу со счетом 3:1.

19-летний французский атакующий полузащитник ПСЖ Дезире Дуэ снова отметился забитым голом.

В последних 4-х матчах за клуб француз забил 5 голов, а в последних 12 совершил 13 результативных действий (8 голов и 5 результативных передач).

Дуэ стал третьим французом в возрасте до 20 лет (после Килиана Мбаппе и Усмана Дембеле), который забил гол в четвертьфинале Лиги Чемпионов.

Видеообзор матча ПСЖ – Астон Вилла (3:1)