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Лига чемпионов
09 апреля 2025, 22:47 | Обновлено 09 апреля 2025, 23:00
972
2

ВИДЕО. 19-летний вингер ПСЖ суперголом в ворота Астон Виллы сравнял счет

Дезире Дуэ красиво положил мяч Эмилиано Мартинесу на 39-й минуте матча 1/4 финала ЛЧ

09 апреля 2025, 22:47 | Обновлено 09 апреля 2025, 23:00
972
2
ВИДЕО. 19-летний вингер ПСЖ суперголом в ворота Астон Виллы сравнял счет
Getty Images/Global Images Ukraine. Дезире Дуэ

9 апреля проходит первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами ПСЖ и Астон Вилла.

Коллективы играют на Парк-де-Пренс в Париже. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

19-летний французский вингер Дезире Дуэ на 39-й минуте суперголом в ворота Эмилиано Мартинеса сравнял счет, 1:1.

Первым в этой игре отличился Морган Роджерс на 35-й.

❗️ ВИДЕО. 19-летний вингер ПСЖ суперголом в ворота Астон Виллы сравнял счет

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Дезире Дуэ видео голов и обзор ПСЖ Астон Вилла ПСЖ - Астон Вилла Лига чемпионов
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Tom
Цей Дуе не гірший за Мбаппе. 
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