9 апреля проходит первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами ПСЖ и Астон Вилла.

Коллективы играют на Парк-де-Пренс в Париже. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

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19-летний французский вингер Дезире Дуэ на 39-й минуте суперголом в ворота Эмилиано Мартинеса сравнял счет, 1:1.

Первым в этой игре отличился Морган Роджерс на 35-й.

❗️ ВИДЕО. 19-летний вингер ПСЖ суперголом в ворота Астон Виллы сравнял счет