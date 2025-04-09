ВИДЕО. 19-летний вингер ПСЖ суперголом в ворота Астон Виллы сравнял счет
Дезире Дуэ красиво положил мяч Эмилиано Мартинесу на 39-й минуте матча 1/4 финала ЛЧ
9 апреля проходит первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами ПСЖ и Астон Вилла.
Коллективы играют на Парк-де-Пренс в Париже. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
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19-летний французский вингер Дезире Дуэ на 39-й минуте суперголом в ворота Эмилиано Мартинеса сравнял счет, 1:1.
Первым в этой игре отличился Морган Роджерс на 35-й.
❗️ ВИДЕО. 19-летний вингер ПСЖ суперголом в ворота Астон Виллы сравнял счет
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