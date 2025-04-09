Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Дембеле обокрали. Астон Вилла первой забила в матче против ПСЖ
Лига чемпионов
09 апреля 2025, 22:41 | Обновлено 09 апреля 2025, 23:00
514
0

ВИДЕО. Дембеле обокрали. Астон Вилла первой забила в матче против ПСЖ

На 35-й минуте после передачи Юлиана Тилеманса отличился Морган Роджерс

09 апреля 2025, 22:41 | Обновлено 09 апреля 2025, 23:00
514
0
ВИДЕО. Дембеле обокрали. Астон Вилла первой забила в матче против ПСЖ
Getty Images/Global Images Ukraine

9 апреля проходит первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами ПСЖ и Астон Вилла.

Коллективы играют на Парк-де-Пренс в Париже. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

На 35-й минуте счет открыл Морган Роджерс после передачи Юлиана Тилеманса. Гости вышли вперед под конец первого тайма.

Голевая атака вилланов началась после того, как Джон Макгинн обокрал Усмана Дембеле в центре поля.

❗️ ВИДЕО. Дембеле обокрали. Астон Вилла первой забила в матче против ПСЖ

По теме:
ФОТО. Наследник Короля Великобритании прибыл в Париж на матч Лиги чемпионов
ВИДЕО. Это конец? Ямаль забил четвертый гол в ворота Боруссии Дортмунд
ВИДЕО Это уже разгром! Барселона забила третий гол Боруссии в ЛЧ
Морган Роджерс Астон Вилла ПСЖ ПСЖ - Астон Вилла видео голов и обзор Лига чемпионов
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Анчелотти объяснил, почему Куртуа напропускал в матче Реала с Арсеналом
Футбол | 09 апреля 2025, 07:47 6
Анчелотти объяснил, почему Куртуа напропускал в матче Реала с Арсеналом
Анчелотти объяснил, почему Куртуа напропускал в матче Реала с Арсеналом

«Реал» проиграл в Лондоне 0:3

Анчелотти назвал главного виновника в поражении Реала от Арсенала
Футбол | 09 апреля 2025, 09:54 4
Анчелотти назвал главного виновника в поражении Реала от Арсенала
Анчелотти назвал главного виновника в поражении Реала от Арсенала

Карло взял всю вину на себя

Куртуа объяснил, почему пропустил три гола в матче Реала с Арсеналом
Футбол | 09.04.2025, 08:24
Куртуа объяснил, почему пропустил три гола в матче Реала с Арсеналом
Куртуа объяснил, почему пропустил три гола в матче Реала с Арсеналом
ВИДЕО. Накрутил оборону: Хвича забил крутой гол в матче ПСЖ – Астон Вилла
Футбол | 09.04.2025, 23:13
ВИДЕО. Накрутил оборону: Хвича забил крутой гол в матче ПСЖ – Астон Вилла
ВИДЕО. Накрутил оборону: Хвича забил крутой гол в матче ПСЖ – Астон Вилла
Салах определился с клубом, за который будет играть в следующем сезоне
Футбол | 09.04.2025, 19:43
Салах определился с клубом, за который будет играть в следующем сезоне
Салах определился с клубом, за который будет играть в следующем сезоне
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Источник: стал известен результат пробы В у Мудрика
Источник: стал известен результат пробы В у Мудрика
07.04.2025, 19:44 96
Футбол
Квалификация ЧМ. Легенда снукера в 62 года совершил камбек против украинца
Квалификация ЧМ. Легенда снукера в 62 года совершил камбек против украинца
09.04.2025, 03:23
Снукер
Эдди ХИРН: «Я не хочу видеть этот бой. Плохой соперник»
Эдди ХИРН: «Я не хочу видеть этот бой. Плохой соперник»
08.04.2025, 00:46
Бокс
Кличко заплатили бешеные деньги за добавление в боксерскую игру
Кличко заплатили бешеные деньги за добавление в боксерскую игру
09.04.2025, 00:21 1
Бокс
Лунин и Трубин узнали свои позиции в рейтинге самых дорогих голкиперов
Лунин и Трубин узнали свои позиции в рейтинге самых дорогих голкиперов
07.04.2025, 20:19 7
Футбол
Магучих назвала главную звезду легкой атлетики
Магучих назвала главную звезду легкой атлетики
07.04.2025, 20:23
Другие виды
Все легионеры хотят покинуть клуб УПЛ. Они поставили жесткий ультиматум
Все легионеры хотят покинуть клуб УПЛ. Они поставили жесткий ультиматум
07.04.2025, 21:18 22
Футбол
Реал уже подписал контракт с новым тренером. Он дважды брал ЛЧ и выиграл ЧМ
Реал уже подписал контракт с новым тренером. Он дважды брал ЛЧ и выиграл ЧМ
09.04.2025, 13:38 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем