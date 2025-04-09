9 апреля проходит первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами ПСЖ и Астон Вилла.

Коллективы играют на Парк-де-Пренс в Париже. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

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На 35-й минуте счет открыл Морган Роджерс после передачи Юлиана Тилеманса. Гости вышли вперед под конец первого тайма.

Голевая атака вилланов началась после того, как Джон Макгинн обокрал Усмана Дембеле в центре поля.

❗️ ВИДЕО. Дембеле обокрали. Астон Вилла первой забила в матче против ПСЖ