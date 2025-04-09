Лига чемпионов09 апреля 2025, 22:41 | Обновлено 09 апреля 2025, 23:00
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ВИДЕО. Дембеле обокрали. Астон Вилла первой забила в матче против ПСЖ
На 35-й минуте после передачи Юлиана Тилеманса отличился Морган Роджерс
09 апреля 2025, 22:41 | Обновлено 09 апреля 2025, 23:00
514
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9 апреля проходит первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами ПСЖ и Астон Вилла.
Коллективы играют на Парк-де-Пренс в Париже. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
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На 35-й минуте счет открыл Морган Роджерс после передачи Юлиана Тилеманса. Гости вышли вперед под конец первого тайма.
Голевая атака вилланов началась после того, как Джон Макгинн обокрал Усмана Дембеле в центре поля.
❗️ ВИДЕО. Дембеле обокрали. Астон Вилла первой забила в матче против ПСЖ
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