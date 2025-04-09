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Англия
09 апреля 2025, 21:48 |
445
0

Вирджил ван Дейк определился со своим будущим

Голландец, как и Салах, продлит контракт с «красными» на два года

09 апреля 2025, 21:48 |
445
0
Вирджил ван Дейк определился со своим будущим
Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах та Вірджіл ван Дейк

Английский «Ливерпуль» принял решение относительно своих звезд – египтянина Мохамеда Салаха и нидерландца Вирджила ван Дейка, контракты которых сейчас действуют до 30 июня 2025 года.

Известный журналист Дэвид Орнштейн сообщил, что «Ливерпуль» договорился с обоими игроками – они остаются на «Энфилде». Оба футболиста подпишут двухлетние контракты.

Ранее сообщалось, что лидер Английской Премьер-лиги «Ливерпуль» рассматривает вариант приобретения капитана «Вест Хэма» Джаррода Боуэна. Действующий контракт футболиста с клубом рассчитан до лета 2030 года.

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Дэвид Орнштейн Ливерпуль продление контракта чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Мохамед Салах Вирджил ван Дейк
Дмитрий Олейник Источник: The Athletic
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