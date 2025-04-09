Вирджил ван Дейк определился со своим будущим

Английский «Ливерпуль» принял решение относительно своих звезд – египтянина Мохамеда Салаха и нидерландца Вирджила ван Дейка, контракты которых сейчас действуют до 30 июня 2025 года.

Известный журналист Дэвид Орнштейн сообщил, что «Ливерпуль» договорился с обоими игроками – они остаются на «Энфилде». Оба футболиста подпишут двухлетние контракты.

Ранее сообщалось, что лидер Английской Премьер-лиги «Ливерпуль» рассматривает вариант приобретения капитана «Вест Хэма» Джаррода Боуэна. Действующий контракт футболиста с клубом рассчитан до лета 2030 года.