Ливерпуль нацелился на экс-партнера Ярмоленко. Он капитан Вест Хэма

Лидер Английской Премьер-лиги «Ливерпуль» рассматривает вариант приобретения капитана «Вест Хэма» Джаррода Боуэна. Действующий контракт футболиста с клубом рассчитан на лето 2030 года.

По словам источника Football Insider, Джаррод может стать альтернативным вариантом для «Ливерпуля», если провалятся переговоры по трансферу Александра Исаака по «Ньюкаслу».

Добавим, что Боуэн раньше играл вместе с Андреем Ярмоленко, с которым Джаррод провел 32 совместных поединка.

В общей сложности за «Вест Хэм» вингер отыграл 231 матч, в которых оформил 69 голов и 48 ассистов.