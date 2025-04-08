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Англия
08 апреля 2025, 11:53 | Обновлено 08 апреля 2025, 12:09
323
0

Ливерпуль нацелился на экс-партнера Ярмоленко. Он капитан Вест Хэма

Джаррод Боуэн находится в трансферном списке «мерсисайдцев»

08 апреля 2025, 11:53 | Обновлено 08 апреля 2025, 12:09
323
0
Ливерпуль нацелился на экс-партнера Ярмоленко. Он капитан Вест Хэма
Getty Images/Global Images Ukraine

Лидер Английской Премьер-лиги «Ливерпуль» рассматривает вариант приобретения капитана «Вест Хэма» Джаррода Боуэна. Действующий контракт футболиста с клубом рассчитан на лето 2030 года.

По словам источника Football Insider, Джаррод может стать альтернативным вариантом для «Ливерпуля», если провалятся переговоры по трансферу Александра Исаака по «Ньюкаслу».

Добавим, что Боуэн раньше играл вместе с Андреем Ярмоленко, с которым Джаррод провел 32 совместных поединка.

В общей сложности за «Вест Хэм» вингер отыграл 231 матч, в которых оформил 69 голов и 48 ассистов.

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Джаррод Боуэн Ливерпуль Вест Хэм чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига трансферы трансферы АПЛ
Андрей Витренко Источник: Football Insider
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