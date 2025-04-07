Лидер клуба УПЛ мог перейти в АПЛ. Известно, почему трансфер не состоялся

Бразильский полузащитник «Карпат» Бруниньо рассказал, что в свое время им интересовались топовые английские команды. Футболист назвал причину, по которой его переход в АПЛ так и не состоялся:

– Несколько лет назад о тебе говорили все европейские СМИ, сообщали об интересе со стороны Манчестер Сити, Челси, Манчестер Юнайтед, Ливерпуля и Тоттенхэма. Что из этого было правдой? Ты бывал где-нибудь на просмотрах? Имели место конкретные переговоры?

– Все верно, эти команды следили за мной. Это нормальное дело для них – отслеживать перспективных игроков в Бразилии. Интерес остыл после того, как мой клуб вернул меня в молодежную команду. Я тогда этого решения не понял, но, в конце концов, это все обошлось и вышло хорошо.

– Ты много поездил по аренде. Какая была самой полезной?

– Гуарани в Бразилии – это команда, где я лучше себя проявил. Там моя манера игры делала ощутимую разницу и я был самым счастливым. В других командах мой стиль игры полностью отличался от того, что ставил перед собой клуб, и в конечном итоге я играл меньше, – рассказал Бруниньо.

В нынешнем сезоне полузащитник провел 16 матчей в чемпионате, где забил семь голов и отдал одну результативную передачу. Контракт бразильца принадлежит «Атлетико Минейро», однако львовские «Карпаты» планируют оформить полноценный трансфер игрока.