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Украина. Премьер лига
07 апреля 2025, 16:51 |
1231
0

Лидер клуба УПЛ мог перейти в АПЛ. Известно, почему трансфер не состоялся

Бруниньо рассказал об интересе английских грандов

07 апреля 2025, 16:51 |
1231
0
Лидер клуба УПЛ мог перейти в АПЛ. Известно, почему трансфер не состоялся
ФК Карпаты. Бруниньо

Бразильский полузащитник «Карпат» Бруниньо рассказал, что в свое время им интересовались топовые английские команды. Футболист назвал причину, по которой его переход в АПЛ так и не состоялся:

– Несколько лет назад о тебе говорили все европейские СМИ, сообщали об интересе со стороны Манчестер Сити, Челси, Манчестер Юнайтед, Ливерпуля и Тоттенхэма. Что из этого было правдой? Ты бывал где-нибудь на просмотрах? Имели место конкретные переговоры?

– Все верно, эти команды следили за мной. Это нормальное дело для них – отслеживать перспективных игроков в Бразилии. Интерес остыл после того, как мой клуб вернул меня в молодежную команду. Я тогда этого решения не понял, но, в конце концов, это все обошлось и вышло хорошо.

– Ты много поездил по аренде. Какая была самой полезной?

– Гуарани в Бразилии – это команда, где я лучше себя проявил. Там моя манера игры делала ощутимую разницу и я был самым счастливым. В других командах мой стиль игры полностью отличался от того, что ставил перед собой клуб, и в конечном итоге я играл меньше, – рассказал Бруниньо.

В нынешнем сезоне полузащитник провел 16 матчей в чемпионате, где забил семь голов и отдал одну результативную передачу. Контракт бразильца принадлежит «Атлетико Минейро», однако львовские «Карпаты» планируют оформить полноценный трансфер игрока.

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Николай Титюк Источник: Украинский футбол
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