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  4. Владимир ПЯТЕНКО: «В обоих поединках сборная была сильна командой»
Лига наций
09 апреля 2025, 15:24 |
94
0

Владимир ПЯТЕНКО: «В обоих поединках сборная была сильна командой»

Тренер женской сборной Украины подвел итог матчей против сборной Чехии в Лиге наций

09 апреля 2025, 15:24 |
94
0
Владимир ПЯТЕНКО: «В обоих поединках сборная была сильна командой»
УАФ. Владимир Пятенко

Женская сборная Украины по футболу провела два матча против сборной Чехии в Лиге наций. 4 апреля украинки в номинально домашнем матче, который проходил в Польше, победили соперниц со счетом 1:0. А во вторник, 8 апреля, в чешском Усти-над-Лабем команды сыграли вничью 1:1.

Сборная Украины набрала 10 очков и лидирует в турнирной таблице. Впечатлениями от матчей со сборной Чехии поделился наставник женской сборной Украины Владимир Пятенко.

– Больше всего радует, что игра моих подопечных в обоих поединках произвела целостное впечатление. Никто не выпадал из ансамбля, каждый игрок четко выполнял определенные на установке задачи. Респект!

– Перед этими противостояниями вы отмечали, что чешки опасны в отборе в переходной фазе, агрессивные фланги, впереди заточенная на взятие ворот физически крепкая нападающая…

– У нас была возможность хорошо изучить игру соперниц, видео хватало. Вот почему мы выбрали тактику, чтобы нивелировать сильные стороны визави. Прежде всего речь идет об интенсивности, быстрых перемещениях на половине поля чешек, компактности у своих владений, надежной подстраховке, ловком подборе, чтобы не возникало свободных зон. С этими задачами девушки справились. В конце концов именно поэтому я и решил не менять в Усти-над-Лабем стартовый состав.

– Были ли переломные моменты в обоих поединках?

– Да. В Польше чешки очень активно начали второй тайм, опасны были их стандарты, было тяжело, но мои подопечные терпели и были вознаграждены за устойчивость и сплоченность образцово проведенной контратакой, завершившейся победным голом. А в Усти-над-Лабем важно было не дрогнуть после пропущенного в дебюте гола, а дорожить мячом, комбинировать и завладеть инициативой. Этот план сработал, и уже в середине первого тайма мы выровняли положение.

– В том эпизоде ​​с пропущенным голом не обошлось без ошибки нашего вратаря…

– Знаете, не допускает промахов только сидящий сложа руки. Главное, что команду это не выбило из колеи, и Екатерина Самсон в дальнейшем на последнем рубеже действовала очень надежно.

– Создалось впечатление, что под занавес обоих матчей больше атаковали чешки…

— Я не могу сказать, что мы подсели физически. Скорее всего, на ход событий влиял счет: в первом поединке соперницы прибавили обороты, чтобы спастись от поражения, а дома побежали большими силами, чтобы вырвать победу. Не удалось, потому что мы в эти минуты действовали организованно, при первой возможности проводили контратаки и создавали угрозу.

– Кого-нибудь из своих подопечных не хотите выделить?

– Никогда этого не делал. В обоих поединках украинская сборная была сильна командой. И речь не только о тех игроках, которые выходили на поле, но и о запасных. Все были готовы сыграть из-за не могу. Микроклимат в коллективе был великолепен.

– Перед прошедшими поединками в роли лидеров выступали чешки благодаря значительному лучшему соотношению забитых и пропущенных мячей. Теперь ситуация кардинально изменилась в нашу пользу, и в случае победы в следующем матче с албанками мы можем досрочно получить путевку в элитный дивизион Лиги наций.

– Албанки своими двумя подряд победами над хорватками доказали, что с ними надо считаться. Вот почему о какой-то недооценке соперниц не может быть и речи. Этот матч состоится в конце мая, и у нас еще есть время, как следует подготовиться. Думаю, что не обойдется без кадровых перемен. Знаю только, что мы, как обычно, будем играть на победу.

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Сергей Турчак Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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