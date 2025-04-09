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  4. Дмитрий ЧИРИКАЛ: «Хочу отметить характер команды»
Украина. Первая лига
09 апреля 2025, 14:37 |
120
0

Дмитрий ЧИРИКАЛ: «Хочу отметить характер команды»

Главный тренер ЮКСА прокомментировал результат матча с «Эпицентром»

09 апреля 2025, 14:37 |
120
0
Дмитрий ЧИРИКАЛ: «Хочу отметить характер команды»
Instagram. Дмитро Чирикал

В чемпионской группе Первой лиги состоялся матч «Эпицентр» – ЮКСА. «Эпицентр» одержал победу со счетом 4:3.

На 51-й минуте произошел неприятный эпизод. Центральный защитник ЮКСА Александр Мельник потерял сознание. Медицинский персонал оказал всю необходимую помощь Мельнику, дальше защитника увезла скорая. О том, как это повлияло на команду рассказал главный тренер ЮКСА Дмитрий Чирикал.

«Очень непростой матч. Мы знали, что будет тяжело, к тому и готовились. А учитывая, что сразу три наших центральных защитника поочередно выбыли из-за травм – стало еще труднее. Это оказало существенное влияние на нашу организацию игры в обороне. А когда скорая забирает потерявшего сознание игрока, к тому же партнера по команде – это очень сложно принять. К счастью, Саша Мельник уже под наблюдением врачей, мы держим руку на пульсе.

В то же время, хочу отметить характер команды. Мы не сдавались, боролись до конца, забили три мяча. Не могу не отметить Сытникова отличный матч, дубль, много работы с мячом. Он являлся настоящим лидером сегодня.

Конечно, мы недовольны результатом. Четыре пропущенных – это слишком много. Но это тоже хороший материал для анализа. Не буду разбрасываться громкими фразами, у нас есть еще 7 игр, в которых мы будем бороться до последнего мгновения».

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ЮКСА Тарасовка Эпицентр Каменец-Подольский Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу Александр Мельник (футболист)
Сергей Турчак Источник: ФК ЮКСА
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