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  4. ВИДЕО. Украинский защитник потерял сознание и попал в больницу после матча
Украина. Первая лига
05 апреля 2025, 15:31 |
984
0

ВИДЕО. Украинский защитник потерял сознание и попал в больницу после матча

Александр Мельник вышел на замену, однако провел на поле всего две минуты

05 апреля 2025, 15:31 |
984
0
ВИДЕО. Украинский защитник потерял сознание и попал в больницу после матча
ФК ЮКСА. Александр Мельник

5 апреля состоялся первый тур в Группе повышения в классе Первой лиги – на поле встретились «Эпицентр» и ЮКСА. Команды устроили голевую перестрелку, в которой сильнее оказались хозяева (4:3).

На 51-й минуте центральный защитник ЮКСА Александр Мельник потерял сознание – футболист вышел на замену во втором тайме и провел на поле около двух минут. Футболист совершил подкат полузащитника соперника Максима Процива, после чего оба игрока остались лежать на газоне.

Медицинский персонал оказал всю необходимую помощь Мельнику, дальше защитника увезла скорая. Пресс-служба ЮКСА сообщила подробности о состоянии игрока:

«Александра забрали в карете скорой помощи, он сейчас пройдет обследование. Есть вопросы по челюсти, голове и зубах. Будет детальный осмотр, после которого мы сообщим результат. Он в сознании, но находится в медицинском учреждении», – сообщил клуб.

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чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины ЮКСА Тарасовка Эпицентр Каменец-Подольский Александр Мельник (футболист) травма
Николай Титюк Источник: ФК ЮКСА
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