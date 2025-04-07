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Украина. Первая лига
07 апреля 2025, 14:26 | Обновлено 07 апреля 2025, 14:32
162
0

Эпицентр – ЮКСА – 4:3. Голевая феерия. Видео голов и обзор матча

ЮКСА едва не спаслась от поражения

07 апреля 2025, 14:26 | Обновлено 07 апреля 2025, 14:32
162
0
Эпицентр – ЮКСА – 4:3. Голевая феерия. Видео голов и обзор матча
ФК Эпицентр

В группе за повышение Первой лиги в субботу, 5 апреля, состоялся матч «Эпицентр» – ЮКСА. Подопечные Сергея Нагорняка одержали победу со счетом 4:3.

ЮКСА довольно быстро повела в счете. Уже на 9-й минуте забил Роман Дебелко.

«Эпицентр» отыгрался на 50-й минуте, но основные события пришлись на заключительный отрезок матча. Команды устроили голевую перестрелку, победителем из которой вышел «Эпицентр». Команда Нагорняка записала на свой счет три очка и продолжила лидировать в турнирной таблице.

Первая лига Украины. Повышение. 5 апреля

«Эпицентр» – «ЮКСА» – 4:3

Голы: Бендера, 50, 88, Кристин, 81, Миронюк, 85 – Дебелко, 9, Сытников, 87, 90+10.

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

Комментарии после матча

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Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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