Эпицентр – ЮКСА – 4:3. Голевая феерия. Видео голов и обзор матча
ЮКСА едва не спаслась от поражения
В группе за повышение Первой лиги в субботу, 5 апреля, состоялся матч «Эпицентр» – ЮКСА. Подопечные Сергея Нагорняка одержали победу со счетом 4:3.
ЮКСА довольно быстро повела в счете. Уже на 9-й минуте забил Роман Дебелко.
«Эпицентр» отыгрался на 50-й минуте, но основные события пришлись на заключительный отрезок матча. Команды устроили голевую перестрелку, победителем из которой вышел «Эпицентр». Команда Нагорняка записала на свой счет три очка и продолжила лидировать в турнирной таблице.
Первая лига Украины. Повышение. 5 апреля
«Эпицентр» – «ЮКСА» – 4:3
Голы: Бендера, 50, 88, Кристин, 81, Миронюк, 85 – Дебелко, 9, Сытников, 87, 90+10.
Видео голов и обзор матча
Видеозапись матча
Комментарии после матча
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