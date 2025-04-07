Эпицентр – ЮКСА – 4:3. Голевая феерия. Видео голов и обзор матча

В группе за повышение Первой лиги в субботу, 5 апреля, состоялся матч «Эпицентр» – ЮКСА. Подопечные Сергея Нагорняка одержали победу со счетом 4:3.

ЮКСА довольно быстро повела в счете. Уже на 9-й минуте забил Роман Дебелко.

«Эпицентр» отыгрался на 50-й минуте, но основные события пришлись на заключительный отрезок матча. Команды устроили голевую перестрелку, победителем из которой вышел «Эпицентр». Команда Нагорняка записала на свой счет три очка и продолжила лидировать в турнирной таблице.

Первая лига Украины. Повышение. 5 апреля

«Эпицентр» – «ЮКСА» – 4:3

Голы: Бендера, 50, 88, Кристин, 81, Миронюк, 85 – Дебелко, 9, Сытников, 87, 90+10.

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

Комментарии после матча