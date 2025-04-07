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  4. Минай – Металлург Запорожье – 1:1 Видео голов и обзор матча
Украина. Первая лига
07 апреля 2025, 13:52 |
54
0

Минай – Металлург Запорожье – 1:1 Видео голов и обзор матча

Команды обменялись забитыми мячами в первом тайме

07 апреля 2025, 13:52 |
54
0
Минай – Металлург Запорожье – 1:1 Видео голов и обзор матча
ФК Минай

В группе за выживание Первой лиги в субботу, 5 апреля, состоялся матч «Минай» – «Металлург» Запорожье. Поединок прошел на стадионе «Минай-Арена».

Счет в матче на 16-й минуте открыл футболист «Миная» Антон Демченко. Но лидировали хозяева недолго. На 21-й минуте «Металлург» сравнял счет.

Во втором тайме забитых мячей не было. Матч завершился вничью 1:1.

Первая лига Украины. Выживание. 5 апреля

«Минай» – «Металлург» Запорожье – 1:1

Голы: Демченко, 16 – Варьяник, 21.

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

Комментарии после матча

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Минай Металлург Запорожье чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины видео голов и обзор Антон Демченко
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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