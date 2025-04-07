Минай – Металлург Запорожье – 1:1 Видео голов и обзор матча
Команды обменялись забитыми мячами в первом тайме
В группе за выживание Первой лиги в субботу, 5 апреля, состоялся матч «Минай» – «Металлург» Запорожье. Поединок прошел на стадионе «Минай-Арена».
Счет в матче на 16-й минуте открыл футболист «Миная» Антон Демченко. Но лидировали хозяева недолго. На 21-й минуте «Металлург» сравнял счет.
Во втором тайме забитых мячей не было. Матч завершился вничью 1:1.
Первая лига Украины. Выживание. 5 апреля
«Минай» – «Металлург» Запорожье – 1:1
Голы: Демченко, 16 – Варьяник, 21.
Видео голов и обзор матча
Видеозапись матча
Комментарии после матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Саутгемптон лишился шансов на выживания в элите за семь туров до завершения сезона
Легенда «Шахтера» потроллил Андрея Ярмоленко