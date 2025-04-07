Минай – Металлург Запорожье – 1:1 Видео голов и обзор матча

В группе за выживание Первой лиги в субботу, 5 апреля, состоялся матч «Минай» – «Металлург» Запорожье. Поединок прошел на стадионе «Минай-Арена».

Счет в матче на 16-й минуте открыл футболист «Миная» Антон Демченко. Но лидировали хозяева недолго. На 21-й минуте «Металлург» сравнял счет.

Во втором тайме забитых мячей не было. Матч завершился вничью 1:1.

Первая лига Украины. Выживание. 5 апреля

«Минай» – «Металлург» Запорожье – 1:1

Голы: Демченко, 16 – Варьяник, 21.

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

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