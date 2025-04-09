Билли Джин Кинг получила звезду на аллее славы в Голливуде

Победитель 39-ти турниров Большого шлема Билли Джин Кинг стала первой женщиной, в честь которой открыли звезду на Голливудской аллее славы в новой категории «Спортивные развлечения».

На торжественной церемонии присутствовали ее друзья – легенда и пятикратный чемпион НБА Мэджик Джонсон, а также оскароносная актриса Джейми Ли Кертис.

«Главное, я не хочу быть последней», – пошутила бывшая теннисистка по поводу первой звезды в новой категории, обращаясь к собравшимся.

«Ты всегда борешься за справедливость. Ты используешь свою платформу, голос, время и деньги, чтобы менять мир к лучшему», – сказал на церемонии легендарный баскетболист.

Мэджик Джонсон, как и Билли Джин Кинг, являются совладельцами бейсбольной команды «Лос-Анджелес Доджерс», которая в тот же день утром была принята в Белом доме по случаю победы в Мировой серии 2024 года.