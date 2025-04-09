ФОТО. Судья показал красную игроку Реала на 90+4-й в матче ЛЧ с Арсеналом
Эдуардо Камавинга получил две желтые карточки и был удален с поля в конце поединка
8 апреля прошел первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами Арсенал и Реал.
Коллективы сыграли на стадионе Эмирейтс в Лондоне. Поединок завершился со счетом 3:0 в пользу канониров.
На 90+4-й минуте с поля был удален Эдуардо Камавинга. Он заработал две желтые карточки.
Первую Камавинга получил на 69-й минуте после фола на Букайо Сака. А в конце встречи Эдуардо в психах пнул мяч после того, как арбитр зафиксировал фол на игроке Арсенала.
Камавинга не поможет Реалу в ответной игре с подопечными Микеля Артеты, который состоится 16 апреля на Сантьяго Бернабеу.
ФОТО. Судья показал красную игроку Реала на 90+4-й в матче ЛЧ с Арсеналом
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