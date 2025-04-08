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  4. СВИТОЛИНА: Мне ее игра нравится и можно увидеть, что она очень талантливая
Кубок Билли Джин Кинг
08 апреля 2025, 22:31 |
817
0

СВИТОЛИНА: Мне ее игра нравится и можно увидеть, что она очень талантливая

Элина высказалась о Полине Скляр, которая потренировалась вместе со сборной Украины

08 апреля 2025, 22:31 |
817
0
СВИТОЛИНА: Мне ее игра нравится и можно увидеть, что она очень талантливая
Radomskie Centrum Sportu. Элина Свитолина

Титулованная украинская теннисистка Элина Свитолина высказалась о 14-летней Полине Скляр, которая потренировалась вместе со сборной Украины накануне матчевых противостояний в Квалификации Кубка Билли Джин Кинг:

«Мы узнали, что Полина здесь, что она приехала посмотреть наши матчи. Поэтому мы пригласили ее на наши тренировки, чтобы она посмотрела и их тоже. Я сама смогла немного поиграть с ней и также я смотрела, как она играет с нашим тренером Иваном Сергеевым.

Мне ее игра нравится и можно было увидеть, что она очень талантливая. У нее еще есть моменты, которые ей надо проработать, но ей только 14 лет и она уже очень круто играет. Я хочу пожелать ей удачи в следующих турнирах. Это очень классно, что у нее есть возможность быть здесь рядом с нами, посмотреть и тренировки, и матчи.

Помню время, когда мне самой представилась возможность попасть за кулисы нашей сборной, тогда у нас была очень классная команда с сестрами Бондаренко, Савчук, Федак, Бейгельзимер. Это большая мотивация для молодежи, когда ты видишь, что есть люди, которые находятся в такой же ситуации, которые из твоей страны. Я помню, что меня это очень мотивировало и давало веру двигаться вперед, побеждать, делать все возможное, чтобы попасть в команду и когда-то сыграть за женскую сборную, за Украину».

Полина Скляр вместе со сборной Украины: Элина Свитолина, Катарина Завацкая, Людмила и Надежда Киченок

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Элина Свитолина женская сборная Украины по теннису Кубок Билли Джин Кинг
Даниил Агарков Источник: Большой теннис Украины
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