14-летняя украинская теннисистка Полина Скляр потренировалась вместе со сборной Украины.

Сине-желтые проводят занятия в городе Радом (Польша), где 11–12 сыграют против команд Польши и Швейцарии в Квалификации Кубка Билли Джин Кинг.

Полина пока что не играла на профессиональном уровне. Она занимает 161-е место в мировом юниорском рейтинге. На счету Скляр четыре одиночных трофея на уровне юниорок и один парный.

В феврале Скляр выиграла Зимний кубок в составе сборной Украины U-16.

ФОТО. 14-летняя украинка потренировалась со Свитолиной и сборной