ФОТО. 14-летняя украинка потренировалась со Свитолиной и сборной
Полина Скляр провела занятие с украинской командой перед стартом Квалификации КБДК
14-летняя украинская теннисистка Полина Скляр потренировалась вместе со сборной Украины.
Сине-желтые проводят занятия в городе Радом (Польша), где 11–12 сыграют против команд Польши и Швейцарии в Квалификации Кубка Билли Джин Кинг.
Полина пока что не играла на профессиональном уровне. Она занимает 161-е место в мировом юниорском рейтинге. На счету Скляр четыре одиночных трофея на уровне юниорок и один парный.
В феврале Скляр выиграла Зимний кубок в составе сборной Украины U-16.
ФОТО. 14-летняя украинка потренировалась со Свитолиной и сборной
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