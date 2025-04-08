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  4. ФОТО. 14-летняя украинка потренировалась со Свитолиной и сборной
Кубок Билли Джин Кинг
08 апреля 2025, 22:19 |
878
0

ФОТО. 14-летняя украинка потренировалась со Свитолиной и сборной

Полина Скляр провела занятие с украинской командой перед стартом Квалификации КБДК

08 апреля 2025, 22:19 |
878
0
ФОТО. 14-летняя украинка потренировалась со Свитолиной и сборной
Radomskie Centrum Sportu. Сборная Украины и Полина Скляр

14-летняя украинская теннисистка Полина Скляр потренировалась вместе со сборной Украины.

Сине-желтые проводят занятия в городе Радом (Польша), где 11–12 сыграют против команд Польши и Швейцарии в Квалификации Кубка Билли Джин Кинг.

Полина пока что не играла на профессиональном уровне. Она занимает 161-е место в мировом юниорском рейтинге. На счету Скляр четыре одиночных трофея на уровне юниорок и один парный.

В феврале Скляр выиграла Зимний кубок в составе сборной Украины U-16.

ФОТО. 14-летняя украинка потренировалась со Свитолиной и сборной

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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