Сборная Украины WU-19 сыграет матч 3-го тура квалификации Евро-2025
Игра с Англией не имеет турнирного значения, сине-желтая команда выбыла из Лиги A
8 апреля в 16:00 по киевскому времени в английском городе Бертон-апон-Трент молодежная женская сборная Украины WU-19 проведет матч второго раунда отбора чемпионата Европы 2025. Соперником сине-желтых станет сборная Англии WU-19, команда хозяев.
В первом туре украинцы должны были встретиться с Австрией, однако матч не состоялся. Украинской команде вовремя не выдали британские визы, несмотря на то что украинская делегация выполнила все необходимые процедуры в установленные сроки, заранее подав документы 12 марта. Таким образом, в первой игре мини-турнира сине-желтым была засчитана техническая поражение со счктом 0:3.
Позже проиграв Бельгии (1:4), сборная Украины WU-19 после двух туров потеряла шансы подняться выше последнего места, поэтому выбыла в Лигу B следующего цикла, Евро-2026.
Заключительный поединок второго раунда отбора подопечные Олега Бортника проведут против команды Англии 8 апреля, но турнирного значения он уже не имеет.
Евро-2025 WU-19. Второй раунд квалификации
Группа A3. Бертон-апон-Трент (Англия)
1-й тур, 02.04.2025
- Англия – Бельгия – 6:0
- Австрия – Украина – 3:0 (техническая победа)
2-й тур, 05.04.2025
- Австрия – Англия – 1:5
- Бельгия – Украина – 4:1
3-й тур, 08.04.2025
- 16:00. Бельгия – Австрия
- 16:00. Украина – Англия
Турнирная таблица
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