Сборная Украины WU-19 сыграет матч 3-го тура квалификации Евро-2025

8 апреля в 16:00 по киевскому времени в английском городе Бертон-апон-Трент молодежная женская сборная Украины WU-19 проведет матч второго раунда отбора чемпионата Европы 2025. Соперником сине-желтых станет сборная Англии WU-19, команда хозяев.

В первом туре украинцы должны были встретиться с Австрией, однако матч не состоялся. Украинской команде вовремя не выдали британские визы, несмотря на то что украинская делегация выполнила все необходимые процедуры в установленные сроки, заранее подав документы 12 марта. Таким образом, в первой игре мини-турнира сине-желтым была засчитана техническая поражение со счктом 0:3.

Позже проиграв Бельгии (1:4), сборная Украины WU-19 после двух туров потеряла шансы подняться выше последнего места, поэтому выбыла в Лигу B следующего цикла, Евро-2026.

Заключительный поединок второго раунда отбора подопечные Олега Бортника проведут против команды Англии 8 апреля, но турнирного значения он уже не имеет.

Евро-2025 WU-19. Второй раунд квалификации

Группа A3. Бертон-апон-Трент (Англия)

1-й тур, 02.04.2025

Англия – Бельгия – 6:0

Австрия – Украина – 3:0 (техническая победа)

2-й тур, 05.04.2025

Австрия – Англия – 1:5

Бельгия – Украина – 4:1

3-й тур, 08.04.2025

16:00. Бельгия – Австрия

16:00. Украина – Англия

Турнирная таблица

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