Украина WU-19 – Англия WU-19. Прогноз и анонс на матч отбора к Евро-2025

Во вторник, 8 апреля, состоится матч 3-го тура второго раунда квалификации на женское Евро u-19 между сборными Украины и Англии. Стартовый свисток на матч прозвучит в 16:00 по киевскому времени.

Украина

Наша молодежная команда уже упустила шансы на выход из своей группы. После технического поражения от Австрии, из-за того, что девушки не смогли вовремя получить визы и разгромный проигрыш против Бельгии, сборная уж точно не поднимется выше четвертой строчки, поэтому следующую квалификацию Украина u-19 начнет в лиге В.

Англии

Намного лучше дела у наших соперниц – англичане занимают первое место в группе и имеют в своем активе 6 очков, которые уже гарантированно принесут команде лидерство, поэтому этот матч не будет иметь ни одного турнирного значения для обеих команд. Других своих оппонентов Англия разгромила со счетами 1:5 (Австрия) и 6:0 (Бельгия).

Личные встречи

Этот матч станет первым официальным противостоянием команд в истории.

Интересные факты

В последних 6 матчах сборной Украины – 4 поражения. Коллектив смог одолеть только сверстников из Армении и сыграл вничью с израильтянками.

Разница забитых/пропущенных у англичанок +10, у украинской сборной -3 (не считая технического поражения).

Все матчи отбора проходят в английском Бертон-апон-Тренте, хотя формальными хозяевами есть другие команды.

Возможные стартовые составы

Украина: Калинчук, Игнатенко – Боровская – Краснобородько – Яремчук, Стахнюк – Заборовец – Белова, Марценюк – Прищина – Тарасенко

Англия: Кокс, Уорд – Ньюэл – Гэвин – Лас, Браун – Поттер – Гарберт, Бейкер – Агьеман – Лиа

Прогноз

Этот матч уже не имеет никакого значения для команд, но есть надежда, что Украина громко «грохнет дверью» перед вылетом из квалификации, ведь Англия, скорее всего, будет играть не основным составом. Именно поэтому я поставлю на тотал больше 2.