Девять матчей без побед. Осасуна не удержала перевес над Леганесом

В матче 30-го тура испанской Ла Лиги Леганес и Осасуна сыграли вничью (1:1).

Гости первыми открыли счет, на 49-й минуте отличился защитник Хорхе Эррандо. Однако удержать преимущество команде из Памплоны не удалось.

На 86-й минуте 29-летний Дани Раба реализовал пенальти и спас «Леганес» от очередного поражения.

«Осасуна» набрала 35 очков и поднялась на 13 место в турнирной таблице, однако продолжила свою серию без побед до 9 матчей подряд во всех турнирах. В последний раз команда Висенте Морено побеждала еще больше двух месяцев назад.

«Леганес» (28 очков) прервал трехматчевую серию поражений, но продолжает находиться в зоне вылета (18-я позиция).

Ла Лига. 30-й тур, 7 апреля

Леганес – Осасуна – 1:1

Голы: Раба, 86 (пен) – Эррандо, 49

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