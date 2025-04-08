Девять матчей без побед. Осасуна не удержала перевес над Леганесом
На 86-й минуте хозяева спаслись, завершив серию из трех поражений подряд
В матче 30-го тура испанской Ла Лиги Леганес и Осасуна сыграли вничью (1:1).
Гости первыми открыли счет, на 49-й минуте отличился защитник Хорхе Эррандо. Однако удержать преимущество команде из Памплоны не удалось.
На 86-й минуте 29-летний Дани Раба реализовал пенальти и спас «Леганес» от очередного поражения.
«Осасуна» набрала 35 очков и поднялась на 13 место в турнирной таблице, однако продолжила свою серию без побед до 9 матчей подряд во всех турнирах. В последний раз команда Висенте Морено побеждала еще больше двух месяцев назад.
«Леганес» (28 очков) прервал трехматчевую серию поражений, но продолжает находиться в зоне вылета (18-я позиция).
Ла Лига. 30-й тур, 7 апреля
Леганес – Осасуна – 1:1
Голы: Раба, 86 (пен) – Эррандо, 49
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