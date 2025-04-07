7 апреля на «Бутарке» пройдет матч 30-го тура Примеры Испании, в котором «Леганес» встретится с «Осасуной». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Леганес

Команда дебютировала на уровне Ла Лиги в 2016-м году. Тогда получилось продлевать свою прописку несколько раз, и даже получилось подниматься на тринадцатое место. Но в 2020-м, пусть и борясь до последнего, в итоге все-таки пришлось вернуться в Сегунду. И только прошлой весной получилось вернуться. Причем за 2023/2024 с 14-го места поднялись в лидеры!

Но на более сильном уровне, как и ожидалось, Борха Хименес со своими подопечными оказался в числе борцов за выживание. Причем если поначалу новичок брал очки достаточно регулярно, то с конца января в основном проигрывали - только дома с Алавесом была ничья, а Хетафе даже победили - но все равно провели паузу на игры сборных в зоне вылета. После нее с мадридским Реалом бились достойно, но в итоге уступили 2:3 чемпиону.

Осасуна

Клуб с Аррасате в 2023-м году вышел на свой пик в этом поколении. Тут и выход в финал кубка, и седьмое место - а ведь Ягоба начинал с этими футболистами еще из Сегунды. Вот только 2023/2024 был откровенным временем спада, от поражения в первом же раунде Лиги конференций и до отката на 11-е место в Примере и прощания летом с наставником.

В межсезонье тренерский пост занял Висенте Морено. Но оптимистичное начало сезона обернулось неудачами, чье количество в конце зимы вырастало. В итоге перед паузой на игры сборных проиграли трижды в четырех турах - только с Валенсией закончили ничьей. На прошлых выходных с Атлетиком, на третьи сутки после 0:3 с Барселоной, сыграли уже куда лучше. Не получилось ему забить, но и сами не пропустили, закончив нулевой ничьей.

Статистика личных встреч

После трех побед кряду клуба из Памплоны, сыграв впервые с 2020-го года, клубы закончили поединок в августе ничьей 1:1.

Прогноз

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