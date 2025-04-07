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Украина. Первая лига
07 апреля 2025, 21:08 | Обновлено 07 апреля 2025, 21:25
99
0

Олег ФЕДОРЧУК: «Вряд ли Металлист 1925 уволит ван Леувена»

Эксперт прокомментировал первое поражение харьковчан в 2025 году

07 апреля 2025, 21:08 | Обновлено 07 апреля 2025, 21:25
99
0
Олег ФЕДОРЧУК: «Вряд ли Металлист 1925 уволит ван Леувена»
ФК Металлист 1925. Патрик ван Леувен

Эксперт Олег Федорчук в беседе с корреспондентом Sport.ua проанализировал, может ли «Металлист 1925» уволить Патрика ван Леувена посреди сезона.

– Не может ли уже на ближайшей неделе терпение у боссов «Металлиста 1925» лопнуть, и они отправят в отставку рулевого ван Леувена?

– Не думаю. И не только потому, что харьковчанам придется выплатить серьезную компенсацию за расторжение контракта. Где вы найдете сейчас свободного тренера – «пожарника», который бы оперативно реанимировал слобожанцев? Все же, я надеюсь, что «Металлист 1925» еще успеет наверстать упущенное, хотя кадровая политика харьковчан меня удивляет. Вот хотя бы такой пример: они покупают за большие средства защитника Илью Крупского, но почему-то отдают его в аренду, хотя именно оборона у них – не безгрешна.

Ранее, Патрик ван Леувен прокомментировал поражение от «Металлиста».

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Первая лига Украины Металлист 1925 чемпионат Украины по футболу Олег Федорчук Патрик ван Леувен
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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