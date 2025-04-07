Олег ФЕДОРЧУК: «Вряд ли Металлист 1925 уволит ван Леувена»

Эксперт Олег Федорчук в беседе с корреспондентом Sport.ua проанализировал, может ли «Металлист 1925» уволить Патрика ван Леувена посреди сезона.

– Не может ли уже на ближайшей неделе терпение у боссов «Металлиста 1925» лопнуть, и они отправят в отставку рулевого ван Леувена?

– Не думаю. И не только потому, что харьковчанам придется выплатить серьезную компенсацию за расторжение контракта. Где вы найдете сейчас свободного тренера – «пожарника», который бы оперативно реанимировал слобожанцев? Все же, я надеюсь, что «Металлист 1925» еще успеет наверстать упущенное, хотя кадровая политика харьковчан меня удивляет. Вот хотя бы такой пример: они покупают за большие средства защитника Илью Крупского, но почему-то отдают его в аренду, хотя именно оборона у них – не безгрешна.

Ранее, Патрик ван Леувен прокомментировал поражение от «Металлиста».