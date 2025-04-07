Эксперт: «Для Металлиста 1925 невыход в Премьер-лигу станет провалом»

Авторитетный эксперт Олег Федорчук в беседе с корреспондентом Sport.ua поделился впечатлениями от стартовых матчей второго этапа в группе «Чемпионская» Первой лиги:

– Сыграны только первые поединки, а борьба за прямые путевки в УПЛ и участие в переходных матчах и - обострилась. Радует, что изюминкой турнира стала не предсказуемость.

– Вы намекаете на неожиданные результаты противостояний в Ужгороде и Волочиске?

– Конечно, ведь, пожалуй, только самые преданные болельщики «Металлиста» верили, что их любимцы в Ужгороде возьмут верх в харьковском дерби над «Металлистом 1925». Но победили именно подопечные Андрея Анищенко, изрядно усложнив жизнь землякам. Но главное, что их успех не назовешь случайным. Поймал себя на мысли, если «Металлист 1925» не повысится в классе, то это будет едва ли не самый большой провал фаворита перволигового первенства за последние годы.

– Еще недавно все эксперты отдавали первое место «Металлисту 1925», чем и усыпили его?

– Кстати, здесь есть еще один интересный момент: бюджет «Металлиста 1925» впечатляет даже по меркам УПЛ, но не надо забывать, что в свое время те же Имереков, Юрченко, Кравец, Борячук имели еще большие зарплаты и для них нынешнее материальное положение не является мотиватором. А уровня подготовки недостаточно даже, чтобы деклассировать молодежь «Металлиста», которая еще только на пути становления.

– Не может ли уже на ближайшей неделе терпение у боссов «Металлиста 1925» лопнуть и они отправят в отставку рулевого ван Леувена?

– Не думаю. И не только потому, что харьковчанам придется выплатить серьезную компенсацию за расторжение контракта. Где вы найдете сейчас свободного тренера – «пожарника», который бы оперативно реанимировал слобожанцев? Все же, я надеюсь, что «Металлист 1925» еще успеет наверстать упущенное, хотя кадровая политика харьковчан меня удивляет. Вот хотя бы такой пример: они покупают за большие средства защитника Илью Крупского, но почему-то отдают его в аренду, хотя именно оборона у них – не безгрешна.

– Тогда кто по вашему мнению, составит «Металлисту 1925» конкуренцию в борьбе за прямые путевки в элиту?

– Прежде всего, «Эпицентр», которого смело можно назвать тренерской командой Сергея Нагорняка. Среди его подопечных нет именитых исполнителей, однако подоляне берут свое благодаря сыгранности, великолепному микроклимату в коллективе.

Также я бы не сбрасывал со счета «Агробизнес» и «Буковину». Хотя черновицкой команде может не хватить сил в борьбе на два «фронта». Судите сами: в следующих турах буковинцам выяснять отношения с «Металлистом 1925», «Полтавой», затем кубковое противостояние с «Динамо», а еще через четыре дня - матч в гостях с ФК «ЮКСА». Поэтому не исключено, что «Буковина» и «Динамо» 23 апреля сыграют экспериментальными составами. Справедливости ради следует признать, что «Буковины» на Кубок с «Викторией» и в первенстве с «Кудривкой» не впечатляла.

– Вы пока не оценили старт «Полтавы», хотя именно «горожане» после победы над «Агробизнесом» переместились на второе проходное место для повышения в классе.

– «Полтава» – опытная, заточенная на атаку команда, но удивляет, что клубное руководство до сих пор не определилось с задачами на сезон. Хотя, как вам такой вариант: «Ворскла» вылетает из элиты, а «Полтава» занимает ее место? Я в это не верю, увидим чего на самом деле стоят «горожане» в следующем туре, когда будут принимать «Эпицентр».