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  4. Металлист – Металлист 1925 – 1:0. Боевое дерби. Видео гола и обзор матча
Украина. Первая лига
07 апреля 2025, 18:18 | Обновлено 07 апреля 2025, 18:49
183
2

Металлист – Металлист 1925 – 1:0. Боевое дерби. Видео гола и обзор матча

В битве харьковских клубов сильнее оказался «Металлист»

07 апреля 2025, 18:18 | Обновлено 07 апреля 2025, 18:49
183
2
Металлист – Металлист 1925 – 1:0. Боевое дерби. Видео гола и обзор матча
ФК Металлист 1925

В группе за повышение Первой лиги в воскресенье, 6 апреля, состоялся матч двух харьковских клубов. Победу в дерби одержал «Металлист».

Обе команды заявляли о намерениях выйти в УПЛ. И харьковское дерби получилось достаточно напряженным.

Судьбу поединка решил один забитый мяч. На 43-й минуте бразильский легионер «Металлиста» Габриэль Гомес Феррейра поразил ворота соперника. Команды создавали моменты, но счет на табло не изменился.

Первая лига Украины. 6 апреля

«Металлист» – «Металлист 1925» – 1:0

Гол: Феррейра, 43.

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

Комментарии после матча

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Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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Комментарии 2
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apepa
Позор Носову и его команде!
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-2
Sashko57
У Харкові є тільки один справжній МЕТАЛІСТ.Він це довів на полі.
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-2
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