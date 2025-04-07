Металлист – Металлист 1925 – 1:0. Боевое дерби. Видео гола и обзор матча
В битве харьковских клубов сильнее оказался «Металлист»
В группе за повышение Первой лиги в воскресенье, 6 апреля, состоялся матч двух харьковских клубов. Победу в дерби одержал «Металлист».
Обе команды заявляли о намерениях выйти в УПЛ. И харьковское дерби получилось достаточно напряженным.
Судьбу поединка решил один забитый мяч. На 43-й минуте бразильский легионер «Металлиста» Габриэль Гомес Феррейра поразил ворота соперника. Команды создавали моменты, но счет на табло не изменился.
Первая лига Украины. 6 апреля
«Металлист» – «Металлист 1925» – 1:0
Гол: Феррейра, 43.
Видео голов и обзор матча
Видеозапись матча
Комментарии после матча
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