Президент Металлиста 1925 отреагировал на комментарий Судакова после дерби
Владимир Носов ответил на комментарий Георгия в Instagram
6 апреля в Ужгороде состоялся матч 2-го тура Чемпионской группы Первой лиги Украины между харьковскими командами Металлист и Металлист 1925.
Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу Металлиста. Единственный гол забил Габриэл Гомес Феррейра на 43-й минуте.
После завершения встречи хавбек донецкого Шахтера Георгий Судаков оставил комментарий под постом пресс-службы Металлиста-1925: «Поздравляю с победой, настоящий Металлист».
На комментарий Георгий отреагировал владелец М-1925 Владимир Носов:
«Поздравляю с большим количеством успешных подборов головой».
Судаков провел с 2014 по 2017 год в академии Металлиста, после чего перешел в Шахтер.
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