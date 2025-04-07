Президент Металлиста 1925 отреагировал на комментарий Судакова после дерби

6 апреля в Ужгороде состоялся матч 2-го тура Чемпионской группы Первой лиги Украины между харьковскими командами Металлист и Металлист 1925.

Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу Металлиста. Единственный гол забил Габриэл Гомес Феррейра на 43-й минуте.

После завершения встречи хавбек донецкого Шахтера Георгий Судаков оставил комментарий под постом пресс-службы Металлиста-1925: «Поздравляю с победой, настоящий Металлист».

На комментарий Георгий отреагировал владелец М-1925 Владимир Носов:

«Поздравляю с большим количеством успешных подборов головой».

Судаков провел с 2014 по 2017 год в академии Металлиста, после чего перешел в Шахтер.