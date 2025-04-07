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Украина. Первая лига
07 апреля 2025, 03:25 | Обновлено 07 апреля 2025, 03:29
207
0

Президент Металлиста 1925 отреагировал на комментарий Судакова после дерби

Владимир Носов ответил на комментарий Георгия в Instagram

07 апреля 2025, 03:25 | Обновлено 07 апреля 2025, 03:29
207
0
Президент Металлиста 1925 отреагировал на комментарий Судакова после дерби
Металлист 1925. Владимир Носов

6 апреля в Ужгороде состоялся матч 2-го тура Чемпионской группы Первой лиги Украины между харьковскими командами Металлист и Металлист 1925.

Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу Металлиста. Единственный гол забил Габриэл Гомес Феррейра на 43-й минуте.

После завершения встречи хавбек донецкого Шахтера Георгий Судаков оставил комментарий под постом пресс-службы Металлиста-1925: «Поздравляю с победой, настоящий Металлист».

На комментарий Георгий отреагировал владелец М-1925 Владимир Носов:

«Поздравляю с большим количеством успешных подборов головой».

Судаков провел с 2014 по 2017 год в академии Металлиста, после чего перешел в Шахтер.

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Металлист 1925 Владимир Носов Георгий Судаков Металлист Харьков Металлист - Металлист 1925 Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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